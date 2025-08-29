சிஎஸ்கே, மும்பையை பின்னுக்கு தள்ளிய ஆர்சிபி.. எகிறிய மவுசு!

Rcb Overtakes Csk And Mi In Brand Value: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை இந்திய அணியை பின்னுக்கு தள்ளி பிராண்ட் மதிப்பில் முதல் இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.
ஐபிஎல் 2025 தொடரை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணி வென்று, 17 வருட கோப்பை வறட்சியை போக்கிக்கொண்டது. இந்த சீசனில் மும்பை அணி பிளே ஆஃப் சுற்று வரை வந்தாலும் சிஎஸ்கே அணி கடுமையாக சொதப்பியது. இதுவரை சென்னை அணி இப்படி மோசமாக விளையாடியது கிடையாது. இதனால் தனது பிராண்ட் மதிப்பை இழந்துள்ளது சென்னை அணி. இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு கோப்பையை வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சிஎஸ்கே, மும்பை அணிகளை பின்னுக்கு தள்ளி பிராண்ட் மதிப்பில் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது.
முதல் இடத்தை பிடித்த ஆர்சிபி: 2025 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் பட்டத்தை வென்ற பிறகு, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்சிபி) 269 மில்லியன் டாலர் மதிப்பீட்டை எட்டியது. மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணிகளை விஞ்சி முதலிடத்தைப் பிடித்தது.
ஆர்சிபியின் 18.5% வளர்ச்சி: RCB-யின் பிராண்ட் மதிப்பு 2024-ல் $227 மில்லியனிலிருந்து 2025-ல் $269 மில்லியனாக உயர்ந்ததுள்ளது. அவர்களது 17 வருட காத்திருப்புக்கு கிடைத்த ஒரு மாபெரும் பரிசாக இது கருத்தப்படுகிறது.
இரண்டாவது இடத்தில் மும்பை: RCB-க்கு பின்னால் வந்தாலும், மும்பை அணி 18.6% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, $204 மில்லியனிலிருந்து $242 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. அவர் 2025 ஐபிஎல் சீசனில் பிளே ஆஃப் சுற்று வரை வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மூன்றாவது இடத்திற்கு சரிந்த சிஎஸ்கே: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) வெறும் 1.7% என்ற குறைந்தபட்ச வளர்ச்சியைக் கண்டது. இது $231 மில்லியனில் இருந்து $235 மில்லியனுக்கு மட்டுமே உயர்ந்துள்ளது. நடந்த முடிந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் மிக மோசமாக விளையாடி முதல் அணியாக வெளியேறியது.
அதீத வளர்ச்சியை கண்ட PBKS: பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS) அணி 39.6% வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது. $101 மில்லியனிலிருந்து $141 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. IPL 2025 இல் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தது. இது அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது.
BCCI-யின் ஸ்பான்சர்ஷிப் சலுகைகள் IPL வளர்ச்சிக்கு பலம்: பிசிசிஐ அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஷிப்கள் மூலம் ரூ. 1,485 கோடியையும், டாடா குழுமத்துடன் ரூ. 2,500 கோடி ஒப்பந்தத்தையும் பெற்றது. ஐபிஎல்லை உலகின் பணக்கார கிரிக்கெட் லீக்காக உறுதிப்படுத்தியது மற்றும் ஒட்டுமொத்த உரிமையாளர் மதிப்பீடுகளை உயர்த்தியது.
2025 ஐபிஎல் மெகா ஏலம்: 2025 ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் 182 வீரர்களுக்கு ரூ. 639.15 கோடி செலவிடப்பட்டது, இதில் ரிஷப் பந்த் (ரூ. 27 கோடி) மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (ரூ. 26.75 கோடி) போன்ற பிளாக்பஸ்டர் ஒப்பந்தங்கள் அடங்கும்.
2025 ஐபிஎல் பிராண்ட் மதிப்பு: லீக்கின் ஒட்டுமொத்த வணிக மதிப்பு ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16.1% அதிகரித்து ரூ. 1.56 லட்சம் கோடியை (US$18.5 பில்லியன்) எட்டியது, இது ஐபிஎல் வெறும் கிரிக்கெட் மட்டுமல்ல, உலகளாவிய விளையாட்டு வணிக நிகழ்வாகவும் இருப்பதை நிரூபிக்கிறது.