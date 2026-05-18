சர்ச்சைக்கு பெயர் போன கே.ராஜன்! 85 வயதில் விபரீத முடிவெடுக்க என்ன காரணம்?

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 18, 2026, 10:32 AM IST|Updated: May 18, 2026, 10:32 AM IST

K Rajan Death Reason : பிரபல தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளராக இருந்தவர் கே.ராஜன். இவருக்கு 85 வயது ஆகும் நிலையில், நேற்று திடீரென அடையாறு ஆற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதனால் கோலிவுட் திரையுலகமே அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியது. இவரது இந்த விபரீத முடிவுக்கு காரணம் என்ன என்று போலீசார் விசாரித்த நிலையில், தற்போது ஒரு புதிய தகவலானது வெளியாகி இருக்கிறது.

சினிமாவில் ஈடுபாடுடன் இருப்பவர்களுக்கு வயது ஒரு தடை கிடையாது என கூறுவார்கள். இந்த கூற்றிற்கு உண்மையாக வாழ்ந்தவர்களுள் ஒருவர்தான், தயாரிப்பாளரும் நடிகருமான கே.ராஜன். 85 வயதிலும் சினிமா மீது கொண்ட பேரார்வத்தால் பல படங்களில் வயதான பின்பும் நடித்து வந்தார்.

தீவிர சினிமா ஈடுபாட்டுடன் இருந்த கே.ராஜன், திடீரென சமீபத்தில் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். உயிரழக்கும் முன்பு தனது காரில் ஓட்டுநருடன் வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்து கிளம்பிய அவர், கார் அடையாறு ஆற்றங்கரை அருகே வரும் போது நிறுத்துமாறு தெரிவித்துள்ளார்.

 

தனது ஓட்டுநரிடம் “கொஞ்சம் நடைப்பயிற்சி போயிட்டு வர்ரேன்” என்று கூறிவிட்டு கே.ராஜன் நடந்து போயிருக்கிறார். அப்போது திடீரென அடையாறு பாலத்தில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்திருக்கிறார். இதையடுத்து, சென்னை அடையாறு ஆற்றில் யாரோ கீழே குதித்து விட்டதாக தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து கே.ராஜனை சடலமாக மீட்டுள்ளனர். 

 

கே.ராஜனின் ஓட்டுநரிடம் காவல் துறையினர் அவர் ஏதேனும் மனவருத்தத்தில் இருந்தாரா என விசாரித்திருக்கின்றனர். அப்போது முதற்கட்ட விசாரணையில் கே.ராஜன், கடந்த சில வாரங்களில் பெரிதாக சினிமா விழாக்களில் கலந்து கொள்ளாமல் மன அழுத்தத்தில் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. கே.ராஜன், கடந்த சில காலங்களாக தனது குடும்பத்தினருடன் பெரிதாக எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறார். தனியாக வசித்து வந்த அவர், ரூ.15 கோடி வரை கடன் பிரச்சனையில் இருந்ததாகவும் இதனால் அவருக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.

குடும்பத்தினரிடமிருந்து பிரிந்த கே.ராஜன், ஹோட்டலில் தனியாக தங்கி இருந்ததும், கடன் பிரச்சனை இருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து, இந்த பிரச்சனைகளால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் காரணமாக இவர் தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. 43 வருடமாக சினிமாவில் இருந்த கே.ராஜன் பல சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போனவராகவும் இருந்துள்ளர். அடிக்கடி தமிழ் சினிமா பற்றி விழாக்களில் பேசி சர்ச்சையில் சிக்குவது இவரது வழக்கமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

