Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: ரூ.35000 பிரிவில் எந்த போனை வாங்கவது Worth?

இந்தியாவில் ரூ. 30,000 முதல் 35,000 பிரிவில் பல சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன. அப்படி நீங்கள் இதே பிரிவில் இருக்கும் டாப் போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், Realme 16 5G மற்றும் OnePlus Nord 5 ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒப்பீடு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் எந்த போனை வாங்குவது என்கிற குழப்பத்தில் இருந்து வெளியேறலாம்.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5 Price In India: Realme 16 5G ஆனது பேட்டரி, நீடித்து உழைக்கும் தன்மை மற்றும் மென்பொருள் ஆதரவு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது; அதேவேளையில் OnePlus Nord 5 முதன்மைத் தரத்திலான செயல்திறன், சிறந்த திரை மற்றும் பல்துறை கேமராக்களை வழங்குகிறது.
Realme 16 5G மற்றும் OnePlus Nord 5 இரண்டு சாதனங்களும் ரூ. 31,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் விற்பனை செய்யப்படுவதால், எந்த போனை வாங்குவது என்கிற குழப்பம் இருக்கும். எனவே இத்தகைய குழப்பத்தில் நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் என்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கானது.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பு Realme 16 5G, ஒப்பீட்டளவில் மெல்லிய 183 கிராம் எடை மற்றும் சிறந்த தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான IP69 தரமதிப்பீட்டைக் கொண்டு. பின்புற கேமராவிற்கு அருகில் ஒரு தனித்துவமான "செல்ஃபி மிரர்" வடிவமைப்பு அம்சத்தையும் இது கொண்டுள்ளது. இதற்கு மாறாக, OnePlus Nord 5, Gorilla Glass 7i பாதுகாப்புடன் கூடிய பிரீமியம் வடிவமைப்பைச் சார்ந்துள்ளது.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: டிஸ்ப்ளே Realme 16 5G ஆனது Full HD+ தெளிவுத்திறன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 4,200 nits எனும் மிக உயர்ந்த உச்ச பிரகாசம் கொண்ட 6.57-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. அதேவேளையில், OnePlus Nord 5 ஆனது 6.83-அங்குல அளவிலான இன்னும் பெரிய AMOLED திரையை வழங்குகிறது; இது 144Hz எனும் இன்னும் மென்மையான புதுப்பிப்பு விகிதம், 10-bit வண்ணத் துல்லியம், Ultra HDR ஆதரவு மற்றும் மேம்பட்ட திரை பாதுகாப்பையும் கொண்டுள்ளது.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: செயலி மற்றும் செயல்திறன் Realme 16 5G ஆனது MediaTek Dimensity 6400 Turbo சிப்செட், LPDDR4X RAM மற்றும் UFS 2.2 சேமிப்பகத்துடன் இயங்குகிறது. மறுபுறம், OnePlus Nord 5 ஆனது முதன்மைத் தரத்திலான (flagship-grade) Snapdragon 8s Gen 3 செயலியுடன், வேகமான LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 3.1 சேமிப்பகத்துடன் இணைந்து வருகிறது.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: AI அம்சங்கள் Realme நிறுவனம், AI-சார்ந்த புகைப்பட மேம்பாடுகள் மற்றும் சிறந்த framing அதன் புதுமையான 'செல்ஃபி மிரர்' போன்ற அம்சங்கள் வாயிலாக, AI தொழில்நுட்பத்தை முதன்மையாகத் தனது கேமரா அம்சங்களில் ஒருங்கிணைத்துள்ளது. flagship chipset மூலம் இயங்கும் OnePlus Nord 5, அதன் மிகவும் சக்திவாய்ந்த செயலி கட்டமைப்பின் காரணமாக, மேம்பட்ட படச் செயலாக்கம், சிறந்த கேமிங் செயல்திறன் மற்றும் அமைப்பு-நிலை AI மேம்பாடுகள் உள்ளிட்ட உயர்தர AI பணிகளை மேற்கொள்வதற்குச் சிறந்த நிலையில் அமைந்துள்ளது.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: கேமரா Realme 16 5G ஆனது 50MP முதன்மை கேமரா, 2MP மோனோக்ரோம் சென்சார் மற்றும் 50MP முன்பக்க கேமரா ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இதற்கு மாறாக, OnePlus Nord 5 மிகவும் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த கேமரா அமைப்பை வழங்குகிறது: இதில் OIS மற்றும் EIS வசதியுடன் கூடிய 50MP Sony LYT-700 முதன்மை சென்சார், 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 4K வீடியோ பதிவு செய்யும் திறன் கொண்ட 50MP முன்பக்க கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங் Realme 16 5G, நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் நீடித்த பயன்பாட்டிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், 60W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்குடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. OnePlus Nord 5, 6,800mAh திறனுடன், வேகமான 80W சார்ஜிங் மற்றும் கேமிங்கிற்கான பைபாஸ் சார்ஜிங், ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களை கொண்டுள்ளது.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: மென்பொருள் மற்றும் புதுப்பிப்புகள் Realme 16 5G ஆனது Android 16 உடன் வருகிறது; இது மூன்று OS மேம்படுத்தல்களையும், நான்கு ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளையும் உறுதி செய்வதால், எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. OnePlus Nord 5 ஆனது Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 15-இல் இயங்குகிறது.
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: விலை Realme 16 5G ஸ்மார்ட்போனின் அடிப்படைப் பதிப்பான 8GB + 128GB வேரியண்ட் ரூ. 31,999-க்கும், 8GB + 256GB மாடல் ரூ. 33,999-க்கும், உயர்நிலை பதிப்பான 12GB + 256GB வேரியண்ட் ரூ. 36,999-க்கும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. OnePlus Nord 5 ஸ்மார்ட்போனும் ரூ. 31,999 என்ற ஆரம்ப விலையிலேயே கிடைக்கிறது. இருப்பினும், இது தனது அடிப்படைப் பதிப்பிலேயே (8GB + 256GB) அதிக சேமிப்பக வசதியை வழங்குகிறது; அத்துடன் 12GB + 256GB மற்றும் 12GB + 512GB ஆகிய கூடுதல் தேர்வுகளையும் வழங்குகிறது.