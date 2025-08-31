7000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா.. சூப்பர் சலுகையுடன் வருகிறது புதிய Realme 5ஜி போன்

Realme GT 7T 5G Price Specification Features: Realme GT 7T ஸ்மார்ட்போனில் சிறந்த சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது.
ரியல்மி நிறுவனம் Realme GT 7T தனது ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்து உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த ரியல்மி ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்த தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
Realme GT 7T 5G ஆனது MediaTek Dimensity 8400-Max செயலியைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனம் Mali-G720 GPU ஐக் கொண்டுள்ளது. இது தவிர, இந்த கைபேசியில் 512GB வரை பெரிய சேமிப்பிடம் உள்ளது. இதில் Virtual RAM வழங்கப்படுகிறது.
இந்த மொபைல் போன் 6.8 இன்ச் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதன் தெளிவுத்திறன் 2800×1280 பிக்சல்கள், புதுப்பிப்பு வீதம் 120Hz மற்றும் உச்ச பிரகாசம் 1800 nits ஆகும். இது கைரேகை சென்சார் மற்றும் முகம் மூலம் போன் திறக்கும் அம்சத்தையும் கொண்டுள்ளது.
Realme GT 7T இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில், நிறுவனம் 50MP Sony IMX896 சென்சார் மற்றும் 8MP வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸை வழங்கியுள்ளது. இந்த கேமரா மூலம் 4K வீடியோக்களை பதிவு செய்யலாம்.
இந்த ரியல்மி ஸ்மார்ட்போன் 7000mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது. இதன் பேட்டரி 120W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இந்த போனின் எடை 202 கிராம் ஆகும்.
Realme GT 7T-ல் 32MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இது ஒரு Sony IMX615 லென்ஸ் ஆகும். இதில் புகைப்படம், வீடியோ, ஸ்லோ-மோஷன் மற்றும் டைம்-லேப்ஸ் போன்ற கேமரா அம்சங்கள் உள்ளன.
இந்த Realme GT தொடரின் ஸ்மார்ட்போனில் Wi-Fi, GPS, இரட்டை சிம் கார்டு ஸ்லாட் மற்றும் தடையற்ற இணைப்பிற்காக USB டைப்-C போர்ட் போன்ற அம்சங்கள் உள்ளன. இது ஃபேஸ் அன்லாக் செயல்பாட்டையும் கொண்டுள்ளது.
Realme GT 7T 5G ஸ்மார்ட்போனின் 8GB+256GB சேமிப்பு வகை விஜய் சேல்ஸ் வலைத்தளத்தில் ரூ.34,999க்கு பதிலாக ரூ.32,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது IceSense கருப்பு நிறத்தில் கிடைக்கிறது.
இந்த Realme ஸ்மார்ட்போனை One Card கிரெடிட் கார்டு மூலம் வாங்கினால் ரூ.1000 தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த சாதனத்திற்கு ரூ.1,600 EMIயும் வழங்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி இதில் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் உள்ளது.