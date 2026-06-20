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டாட்டா சொன்ன பவழமல்லி... இன்ஸ்டாவில் இருந்து வெளியேற என்ன காரணம்?

Written BySudharsan G
Published: Jun 20, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:57 PM IST

Actress Kayadu Lohar : இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் இருந்து தற்காலிகமாக வெளியேறுவதாாக நடிகை கயாடு லோஹர் அறிவித்துள்ளார். இதன் காரணத்தை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

கயாடு லோஹர்1/6

கயாடு லோஹர்

சமூக ஊடகங்களில், 'பவழமல்லி' பாடல் ஹிட் அடிக்க, சாய் அபயங்கரின் மிரட்டலான இசை மட்டுமின்றி, நடிகை கயாடு லோஹரின் துள்ளலான நடனமும் ஒரு காரணம் எனலாம்.

கயாடு லோஹர்2/6

கயாடு லோஹர்

அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 26 வயதான கயாடு லோஹர் கன்னட சினிமாவில் 2021ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானார். மலையாளம், தெலுங்கு, மராத்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்த அவர் கடந்தாண்டு பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த 'டிராகன்' திரைப்படம் மூலம் தமிழிலில் அறிமுகமானார்.

கயாடு லோஹர்3/6

கயாடு லோஹர்

அடுத்து, தமிழிலில் மட்டும் இதயம் முரளி, இம்மார்டல், அரசன் என மூன்று தமிழ் படங்களில் நடித்துள்ளார். சமீபத்தில் மாரி செல்வராஜ் - இளையராஜா இணையும் 'மஞ்சனத்தி' திரைப்படத்தில் கயாடு லோஹர் ஒப்பந்தமாகி உள்ளது. மலையாளம், தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். 

கயாடு லோஹர்4/6

கயாடு லோஹர்

தமிழில் ஒரு படத்தில் நடித்திருந்தாலும் அவருக்கு எக்கச்சக்க ரசிகர்கள் உள்ளனர். சமூக வலைதளங்களில் பாலோயர்களும் அதிகம். இன்ஸ்டாகிராம் செயலியில் மட்டும் அவருக்கு 3.1 மில்லியன் பாலோயர்கள் உள்ளனர். பவழமல்லி பாடல் அவருக்கு ரசிகர்களை அதிகப்படுத்தியது. இந்நிலையில், அவரது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை தரும் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

கயாடு லோஹர்5/6

கயாடு லோஹர்

சமூக வலைதளங்களில் இருந்து தற்காலிகமாக விடைபெறுவதாக கயாடு லோஹர் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், "உங்கள் அன்பைச் சுமந்துகொண்டு விடைபெறுகிறேன், விரைவில் சந்திப்போம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே, இனிமேல் அவரது புகைப்படங்கள், ரீல்ஸ் போன்றவை பதிவிடப்படாது எனலாம். அதேநேரத்தில் திரைப்படம் சார்ந்த அறிவிப்புகள் மட்டும் அப்பக்கத்தில் வெளியிடப்படலாம்.

 

கயாடு லோஹர்6/6

கயாடு லோஹர்

மேலும் அந்த பதிவுடன் போட்ட புகைப்படத்தில், "சில நேரங்களில் நாம் நமது உடலுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுவதை போன்று, மனதுக்கும் ஓய்வு அவசியமாகிறது. நான் நிதானித்து, சிறிது காலம், உலக நடப்புகளில் இருந்து என்னை துண்டித்துக் கொண்டு, திரைக்கு அப்பால் எனது வாழ்க்கையுடனும் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும் என்ற தேவையை உணர்ந்துள்ளேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே, தனக்கு ஆதரவளித்து, தன்னை ஊக்குவித்து, அன்பை பரப்பிய அனைவருக்கும் நன்றி என்றும்; உங்கள் மெசேஜ்களும் அன்பும் நீங்கள் நினைப்பதை விட எனக்கு மிகவும் முக்கியாமனவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

TAGS:
Kayadu Lohar
INSTAGRAM

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