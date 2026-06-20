/டாட்டா சொன்ன பவழமல்லி... இன்ஸ்டாவில் இருந்து வெளியேற என்ன காரணம்?

கயாடு லோஹர்
மேலும் அந்த பதிவுடன் போட்ட புகைப்படத்தில், "சில நேரங்களில் நாம் நமது உடலுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுவதை போன்று, மனதுக்கும் ஓய்வு அவசியமாகிறது. நான் நிதானித்து, சிறிது காலம், உலக நடப்புகளில் இருந்து என்னை துண்டித்துக் கொண்டு, திரைக்கு அப்பால் எனது வாழ்க்கையுடனும் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும் என்ற தேவையை உணர்ந்துள்ளேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே, தனக்கு ஆதரவளித்து, தன்னை ஊக்குவித்து, அன்பை பரப்பிய அனைவருக்கும் நன்றி என்றும்; உங்கள் மெசேஜ்களும் அன்பும் நீங்கள் நினைப்பதை விட எனக்கு மிகவும் முக்கியாமனவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.