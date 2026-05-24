  RR அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பும்ரா விளையாடாதது ஏன்?

RR அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பும்ரா விளையாடாதது ஏன்?

Published: May 24, 2026, 06:24 PM IST|Updated: May 24, 2026, 06:24 PM IST

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கடைசி லீக் போட்டியில், நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா விளையாடவில்லை. 

 

டாஸ் போடப்பட்ட போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா, பும்ராவிற்கு இந்த ஆட்டத்தில் முழுமையான ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடி வருவதால், அவரது பணிச்சுமையை குறைக்க இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி விளையாடிய 13 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளுடன் புள்ளி பட்டியலில் 9வது இடத்தில் உள்ளது. பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கான ரேசில் இருந்து மும்பை ஏற்கனவே அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறிவிட்டதால், பும்ராவை இப்போட்டியில் கட்டாயம் விளையாட வைக்க வேண்டிய நெருக்கடி அணி நிர்வாகத்திற்கு இல்லை.

 

அண்மையில் நடந்து முடிந்த டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் போதே பும்ரா சிறிய தசைப்பிடிப்பு மற்றும் காயத்துடன்தான் விளையாடினார் என்று மும்பை அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் மஹேலா ஜெயவர்த்தனே தெரிவித்துள்ளார். உலகக்கோப்பைக்கு பின் போதிய மீட்பு அவகாசம் இல்லாததால், அவரது உடற்தகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

பும்ராவின் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே இந்த ஐபிஎல் சீசன் மிகவும் மோசமான ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. விளையாடிய 13 போட்டிகளில் அவரால் வெறும் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்த முடிந்தது. மேலும் அவரது பந்துவீச்சு சராசரி 102.50 ஆக சரிந்ததும் அவர் பெஞ்சில் அமரவைக்கப்பட ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

 

ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆடாததால் அவருக்கு பதிலாக இந்திய அணியின் மற்றொரு வேகப்பந்துவீச்சாளரான தீபக் சாஹர் மும்பை அணியின் ஆடும் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

 

மும்பை அணிக்கு இது ஒரு சம்பிரதாய போட்டியாக இருந்தாலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு இது பிளே-ஆஃப் சுற்றை உறுதி செய்யக்கூடிய 'வாழ்வா சாவா' போட்டியாகும். பும்ரா இல்லாதது ராஜஸ்தான் அணியின் பேட்டிங் வரிசைக்கு கூடுதல் சாதகமாக அமைந்தது

