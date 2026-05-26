Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /மனோரமா ‘ஆச்சி’ என அழைக்கப்படுவது ஏன்? இதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் இதுதான்!

மனோரமா ‘ஆச்சி’ என அழைக்கப்படுவது ஏன்? இதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் இதுதான்!

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 26, 2026, 11:55 AM IST|Updated: May 26, 2026, 11:55 AM IST

Aachi Manorama : மறைந்த நடிகை மனோரமாவிற்கு மே 26ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள் ஆகும். 2015ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்த இவரது நினைவாக, இந்த நாளில் பலரும் இவர் குறித்து பேசி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இவரை அனைவரும் ‘ஆச்சி’ என அழைப்பதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் குறித்தும் பலர் தேடி வருகின்றனர்.

Aachi Manorama : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக விளங்கியவர் மனோரமா. பழம்பெரும் ஸ்டார்களுள் ஒருவரான இவர், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்தார். மே 26ஆம் தேதியான இன்று, அவரது பிறந்தநாள் ஆகும். இந்த நாளில், ’ஆச்சி’ என்று அவரை அழைக்க என்ன காரணம் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.

Manorama1/6

மனோரமா

நகைச்சுவை அரசி என்று மக்களால் திரையுலகில் அன்போடு அழைக்கப்பட்டவர், மனோரமா. அவரிடம் ஒருமுறை, “உங்களுக்கு ஆச்சி என பெயர் வந்தது எப்படி?” என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் அளித்த பதில் இதோ..

Mannargudi2/6

மன்னார்குடி

ஆச்சி, செட்டிநாட்டில் வளர்ந்தவர். இவரது சொந்த ஊர் மன்னார்குடி. 1962ஆம் ஆண்டில், ‘காப்பு கட்டி சத்திரம்’ என்கிற நாடகத்தில் நடித்திருந்தார். அந்த நாடகம், கிட்டத்தட்ட 66 வாரங்கள் ரேடியோவில் ஒளிபரப்பானது. அதில், இவரும் நாகேஷும் நடித்திருப்பர்.

Aachi3/6

ஆச்சி

அந்த நாடகத்தில், ‘பன்னர் பாக்கியம்’ என்கிற கேரக்டரில் இளநீர் விற்கும் பெண்ணாக மனோரமா நடித்திருப்பார். இதில் அவர் செட்டிநாடு பாஷை பேசி நடித்ததை பார்த்த ஒரு மேக்-அப் மேன், ஆச்சி என்று இவரை அழைத்திருக்கிறார். பின்னர் அந்த ‘ஆச்சி’யே அவருக்கு சினிமா உலகிலும் அடைமொழியாகி விட்டது. 

Singer4/6

பாடகி

மனோரமா, நடிகை மட்டும் கிடையாது. நன்றாக பாடல் பாடுபவரும் கூட. இவர் பாடிய ‘வா வாத்தியாரே ஊட்டாண்ட..’ என்கிற பாடல் பட்டித்தொட்டியெங்கும் பரபரக்க செய்த ஒன்றாகும்.

Front Actress5/6

மூத்த கலைஞர்

சினிமாவில் வந்த பிறகு, மனோரமாவின் நடிப்பு திரமை, மூத்த கலைஞர் என்கிற அந்தஸ்து மற்றும் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகும் திறன் உள்ளிட்டவை அனைவரையும் கவர்ந்தது. இதனால் அனைவரும் அவரை ‘ஆச்சி’ என்றே அழைக்க ஆரம்பித்தனர்.

Passing Away6/6

இறப்பு

மனோரமா, 1937ல் பிறந்தார். இவர் இறக்கும் போது இவரது வயது, 78. கிட்டத்தட்ட 1,500 படங்களுக்கும் மேல் நடித்த இவர், தமிழ் மட்டுமன்றி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.

Tags:
Manorama
Aachi
Manorama birthday
Manorama Films

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PPF முதல் விவசாயம் வரை: இந்த வழிகளில் பணம் ஈட்டினால் வருமான வரியே கட்ட வேண்டாம்!

PPF முதல் விவசாயம் வரை: இந்த வழிகளில் பணம் ஈட்டினால் வருமான வரியே கட்ட வேண்டாம்!

Income Tax3 min ago
2

“என்னை விஷம் வைத்து கொன்று விடுங்கள்” நடிகர் பாலா வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ!

Bala45 min ago
3

Coimbatore Power Cut: மக்களே உஷார்.. கோவையில் நாளை மின்தடை! எந்தெந்த பகுதிகள்?

Coimbatore Shutdown46 min ago
4

மலேசிய ராப்பர் கிட் சாந்தேவின் "நா வேற லெவல்" - சோனி மியூசிக் வெளியீடு!

Kidd Santhe56 min ago
5

நடுநடுங்க வைக்கும் நள்ளிரவு கொடூரம்! கோவையில் இட்லி கடையில் அரங்கேறிய கத்திக்குத்து

Coimbatore1 hr ago