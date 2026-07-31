/பட்டன் போன் உபயோகிக்கும் ஹெச்.வினோத்! இதுக்கு பின்னால் ஒரு செம காரணம் இருக்கு..

H Vinoth Uses Keypad Mobile : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக விளங்குபவர், ஹெச்.வினோத். இவர், ஸ்மார்ட் போனுக்கு பதில் பட்டன் போன்தான் உபயோகிப்பாராம். இதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா?
H Vinoth Uses Keypad Mobile : சதுரங்க வேட்டை, வலிமை, துணிவு, ஜனநாயகன் உள்ளிட்ட முக்கிய படங்களை இயக்கியவராக இருக்கிறார், ஹெச்.வினோத். இவர், ஜனநாயகன் பட சம்பந்தமாக சில நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் கொடுத்திருந்த ஒரு பேட்டியில், தான் பட்டன் போனை உபயோகிப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக உருவான படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். படம் வெளியாகி தியேட்டரில் ஓடி வருவதையடுத்து, அவர் பட ப்ரமோஷனிற்காக சில செய்தி சேனல்களுக்கு பேட்டியளித்திருக்கிறார்.
ஹெச்.வினோத் நேர்காணலில் பேசியிருக்கும் பல விஷயங்கள் ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதிலும் இவர் விஜய் மற்றும் படம் குறித்து எதார்த்தமாக பேசியிருக்கும் பல விஷயங்கள் மக்களை ஈர்த்துள்ளது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நேர்காணலிதான், அவர் தான் உபயோகிக்கும் போன் பற்றியும் பேசியிருந்தார்.
தொகுப்பாளர், கதை எழுத வேண்டுமென்றால் தனியாக ஏதேனும் மலைப்பாங்கான இடத்திற்கு சென்று போனெல்லாம் பண்ணாமல் தனிமையில் இருந்துவிட்டு வருவீர்களாமே, உண்மையா? என்று கேட்டிருந்தார். இதில் பாதி உண்மை, பாதி கதை என்று பதிலளித்த ஹெ.வினோத் தான் அந்த சமயத்தில் போனையே உபயோகிக்க மாட்டேன் என தெரிவித்து இருக்கிறார்.
“ஒருவர் பிசினஸ் செய்கிறார் என்றால், அவருக்கு Gpay ரொம்ப முக்கியம்னு வெச்சுக்கோங்க, அவரால ஸ்மார்ட் போன் இல்லாம இருக்க முடியாது. இப்போ எனக்கு, அப்படி இல்லை. என்னால ஸ்மார்ட் போன் இல்லாம இருக்க முடியும். இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் போன் இலாம இருக்க, ஒருத்தன் வசதியா இருக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு ஏழையால ஸ்மார்ட் போன் இல்லாம வேலை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அது அவனுக்கு தேவை” என்று பேசியிருக்கிறார்.
"ஸ்மார்ட் போன் வைச்சுக்காதத நினைச்சு நான் பெருமை பட்டுக்கல. ஆனால், இது இல்லாம என்னால என் நேரத்தை சேமிக்க முடியும். ஸ்மார்ட் போன் இருந்தா உங்களையே அறியாம ஏதாவது போய் பார்க்கலாம்னு தோணும். டைம் எவ்ளோ முக்கியம்னு வயதான பிறகுதான் தெரியும்" என்று அவர் பேசியுள்ளார்.