ரூ.9.20 கோடி ஏலம்போன முக்கிய வீரர்... சில IPL போட்டிகளை விளையாட மாட்டார் - ஏன்?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் கொல்கத்தா அணி ரூ.9.20 கோடிக்கு எடுத்த முக்கிய வீரர் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் முதல் மே வரை நடைபெற இருக்கிறது. இதே காலகட்டத்தில் பாகிஸ்தான் பிரீமியர் லீக் தொடர் நடைபெறுகிறது. அதேபோல், ஏப்ரல் மாதத்தில் வங்கதேசம் - நியூசிலாந்து ஓடிஐ தொடரும் நடைபெற இருக்கிறது.
2026ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசன் வரும் மார்ச் மாதம் தொடங்கி மே மாதம் வரை நடைபெற இருக்கிறது. 19வது ஐபிஎல் சீசன் மீதான எதிர்பார்ப்பு தற்போதே மிக அதிகமாகி உள்ளது.
2026 ஐபிஎல் சீசனை முன்னிட்டு கடந்த டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அன்று மினி ஏலம் நடைபெற்றது. இதில் 29 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 77 வீரர்கள் எடுக்கப்பட்டனர். ரூ.215.45 கோடிகள் மொத்தமாக 10 அணிகளாலும் செலவிடப்பட்டுள்ளது.
கேகேஆர் அணி அதிகபட்சமாக ரூ.64.3 கோடியுடன் மினி ஏலத்திற்கு வந்த நிலையில், கேம்ரூன் கிரீனை ரூ.25.20 கோடிக்கும், மதீஷா பதிரானாவை ரூ.18 கோடிக்கும் எடுத்தது. 2024 சீசனில் கோப்பையை வென்ற கேகேஆர், கடந்த 2025 சீசனில் 8வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. இதனால், புதிதாக ஸ்குவாடை கட்டமைக்க இந்த மினி ஏலத்தை கேகேஆர் அணி ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கொண்டது. கடந்த சீசனில் சரியான வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர் இல்லாமல், காம்பினேஷனில் கேகேஆர் திணறியது. அதை போக்கவே பதிரானாவை ரூ.18 கோடிக்கு எடுத்திருக்கிறது.
பதிரானா சிறப்பான பந்துவீச்சாளர் என்றாலும் அவர் கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடி கடுமையாக சொதப்பினார். ஒருவேளை வரும் 2026 சீசனிலும் சொதப்பினால் அவருக்கு தக்க பேக்-அப் வீரர் வேண்டும் என்பதால் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானை ரூ.9.20 கோடிக்கு கேகேஆர் அணி எடுத்திருக்கிறது.
பதிரானா வாங்கப்பட்ட தொகையில், பாதி அளவிலான தொகைக்கு முஸ்தபிஷூர் எடுக்கப்பட்டதே அவரின் முக்கியத்துவத்தை வெளிக்காட்டுகிறது. பதிரானா, முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் இருவரும் சேர்ந்து விளையாடினால் கேகேஆர் அணிக்கு காம்பினேஷன் சரியாக அமையாது. எனவே, பதிரானா இல்லாத இடத்தில் முஸ்தபிஷூரும், முஸ்தபிஷூர் இல்லாத இடத்தில் பதிரானாவும் விளையாடுவார்கள்.
வங்கதேசத்தின் இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான், சில ஐபிஎல் போட்டிகளை தவறவிடுவார் என ஏலத்திற்கு முன்னரே சொல்லப்பட்டது. வங்கதேசம் - நியூசிலாந்து ஓடிஐ தொடரில் விளையாட உள்ளதால் 8 நாள்கள் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையில் வங்கதேசம் அணி 10வது இடத்தில் இருக்கிறது. அடுத்து 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பைக்கு தகுதிபெற வங்கதேச அணிக்கு நியூசிலாந்து தொடர் முக்கியமான ஒன்று என்பதால் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் நிச்சயம் இந்த தொடரை விளையாடுவார் என கூறப்படுகிறது.
கேகேஆர் அணி ரூ.9.2 கோடிக்கு எடுத்த முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான், ஐபிஎல் தொடரில் 8 நாள்கள் விளையாட மாட்டார் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. அவர் எத்தனை போட்டிகளை தவறவிடுவார் என்பது தொடரின் அட்டவணை வெளியான பின்னரே தெரியவரும்.