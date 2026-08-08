/எக்குத்தப்பாக ஏறும் சர்க்கரை விலை... உயர காரணம் என்ன?

Sugar Price Hike : சர்க்கரை விலை இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் விலை உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், எந்தெந்த நகரங்களில் எவ்வளவு விலை அதிகரித்துள்ளது...? அங்கு தற்போதைய விலை எவ்வளவு? என்பதை இங்கு காணலாம்.
சர்க்கரை என்பது அத்தியாவசிய பொருள்களில் ஒன்றாகும். ரேஷனிலும் சர்க்கரையை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவார்கள். அதேநேரத்தில் அதிக பயன்பாடு காரணமாக வெளிச் சந்தையிலும் மக்கள் வாங்குவார்கள். அப்படியிருக்க, வெளிச்சந்தையில் சர்க்கரை விலை அதிகரித்திருப்பதால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சர்க்கரை விலை கடந்த சில நாள்களாகவே தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. சர்க்கரை விலையை குறைப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும், விலை ஏற்றத்தை தடுக்க முடியவில்லை. கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 8 சதவீதம் முதல் 15 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளது.
வடக்கில் டெல்லி, தெற்கில் தமிழ்நாடு, கிழக்கில் மேற்கு வங்கம், மேற்கில் மகாராஷ்டிரா என அனைத்து பக்கங்களிலும் சர்க்கரை விலை அதிகரித்துள்ளது. மொத்த சந்தையில் ஒரு குவிண்டால் சர்க்கரையின் விலை ரூ.400 ஆக அதிகரித்துள்ளது. El Nino தாக்கம் காரணமாக அடுத்த பருவத்திலும் உற்பத்தி குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் இனிப்பு பலகாரங்களின் உற்பத்தி விலை அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
சந்தையில் சர்க்கரை பதுக்கலை தடுப்பதற்காக, வியாபாரிகள் மற்றும் ஆலைகளுக்கு இருப்பு வரம்புகளை விதித்துள்ளதுடன், ஆலை இருப்பு வரம்புகளை மத்திய அரசு விதித்துள்ளது. மேலும் ஆலை இருப்புகளின் ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்தியாவின் சர்க்கரை உற்பத்தி 29.3 மில்லியன் டன் என மதிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில், 28 மில்லியன் டன்களாக மட்டுமே இருந்தது. சுமார் 5% உற்பத்தி குறைந்துள்ளது.
5 மில்லியன் டன் சர்க்கரை கையிருப்பு மீதமிருந்தாலும், வர இருக்கும் பருவம் குறித்த கவலைகளே விலை ஏற்றத்திற்கான காரணமாக உள்ளது. இந்தியாவின் ஆண்டு நுகர்வு 28 மில்லியன் டன்களாகும், இந்தாண்டு 8 லட்சம் டன் சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.
நகரங்களில் சர்க்கரை விலை (ஒரு கிலோ - ஒரு மாதத்திற்கு முந்தைய விலை, தற்போதைய விலை): சென்னை - 46 ரூபாயில் இருந்து 53 ரூபாய் ஆக உயர்வு; டெல்லி - 45 ரூபாயில் இருந்து 49 ரூபாய் ஆக உயர்வு; மும்பை - 46 ரூபாயில் இருந்து 52 ரூபாய் ஆக உயர்வு; மேற்கு வங்கம் - 49 ரூபாயில் இருந்து 55 ரூபாய்.