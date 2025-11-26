சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!

Red Alert: வரும் சனிக்கிழமை (நவ. 29) அன்று இந்த 6 மாவட்டங்களில் அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Tamil Nadu Rain Updates: தமிழ்நாட்டில் வரும் நவம்பர் 29ஆம் தேதி வரை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம். சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில் இது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் – இலங்கை பகுதிகளில் நேற்று (நவ. 25) நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று (நவ. 26) காலை 5:30 மணி அளவில், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றது என்றும் தொடர்ந்து, இன்று காலை 8:30 மணி அளவில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு இலங்கை – இந்திய பெருங்ககடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில், வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுபெறக்கூடும் என்றும் அதற்கடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேலும் வலுப்பெற்று, அதே திசையில் நகர்ந்து, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் வடதமிழகம் – புதுவை கடலோரப்பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
இதனால், இன்று (நவ. 26) கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவித்துள்ளது.
நாளை (நவ. 27) ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, நாளை மறுதினம் (நவ. 28) தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும்; காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கன முதல் மிக கனமழையும், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, கடலூர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதையடுத்து, வரும் சனிக்கிழமை (நவ. 29) அன்று திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில், ஒருசில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் மேற்குறிப்பிட்ட 6 மாவட்டங்களுக்கும் ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம், இந்த 6 மாவட்டங்களில் வரும் சனிக்கிழமை அன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. இது இந்த நவம்பர் மாதத்தின் 5வது சனிக்கிழமை என்பதால் பள்ளி, கல்லூரிகள் வேலை நாளாகும். ஒருவேளை அதி கனமழைக்கான வாய்ப்பிருக்கும்பட்சத்தில், அன்று பள்ளி, கல்லூரிகள் நிச்சயம் செயல்பட வாய்ப்பு குறைவு.
மேலும், சனிக்கிழமையில் திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, திருப்பத்தூர், வேலூர், தர்மபுரி மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.