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கடன் மீட்பு கட்டமைப்பின் புதிய விதிகள்: ஜனவரி 2027 வரை ஒத்திவைத்த ரிசர்வ் வங்கி

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 07, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:12 PM IST

RBI on Loan Recovery Rules: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, கடன் மீட்பு மற்றும் மீட்பு முகவர்களை ஈடுபடுத்துவது தொடர்பான தனது புதிய கட்டமைப்பை ஜனவரி 2027 வரை ஒத்திவைக்க முடிவு செய்துள்ளது.

RBI Loan Recovery Rules: ரிசர்வ் வங்கி தனது முன்மொழியப்பட்ட திருத்தங்கள் குறித்து பங்குதாரர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்களை ஆய்வு செய்த பின்னரே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ட இந்தக் கட்டமைப்பு, கடன் வாங்குபவர்களுக்கான பாதுகாப்புகளை வலுப்படுத்துவதையும், கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் மீட்பு முகவர்களை அவர்களின் நடத்தைக்கு அதிகப் பொறுப்பேற்க வைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Loan Recovery Rules1/7

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, கடன் மீட்பு மற்றும் மீட்பு முகவர்களை ஈடுபடுத்துவது தொடர்பான தனது புதிய கட்டமைப்பை ஜனவரி 2027 வரை ஒத்திவைக்க முடிவு செய்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, வங்கிகள் மற்றும் பிற ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கடன் வழங்குநர்களுக்கு, கடுமையான இணக்கத் தேவைகளுக்குத் தயாராவதற்கு கூடுதல் கால அவகாசத்தை வழங்கியுள்ளது.

RBI2/7

ரிசர்வ் வங்கி கடன் மீட்பு விதிகள்

ரிசர்வ் வங்கி தனது முன்மொழியப்பட்ட திருத்தங்கள் குறித்து பங்குதாரர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்களை ஆய்வு செய்த பின்னரே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ட இந்தக் கட்டமைப்பு, கடன் வாங்குபவர்களுக்கான பாதுகாப்புகளை வலுப்படுத்துவதையும், கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் மீட்பு முகவர்களை அவர்களின் நடத்தைக்கு அதிகப் பொறுப்பேற்க வைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Reserve Bank of India3/7

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

மீட்பு அழைப்புகள் மற்றும் தகவல்தொடர்புகள் கையாளப்படும் விதம் இதன் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாகும். மீட்பு தொடர்பான தகவல்தொடர்புகளைப் பதிவுசெய்து பராமரிப்பது, தகராறுகள் மற்றும் புகார்களைத் தீர்க்க உதவும் தெளிவான தடத்தை உருவாக்குவது போன்ற வலுவான தேவைகளை இந்த வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளடக்கியுள்ளன.

Loan Recovery Agents4/7

மீட்பு முகவர்களுக்கு பயிற்சி

வங்கிகள், மீட்பு முகவர்களுக்கு முறையாகப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்றும், இந்தச் செயல்பாட்டின் போது அவர்கள் தொழில்முறைத் தரங்களைக் கடைப்பிடிப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்றும் இந்த விதிமுறைகள் கோருகின்றன. கடன் வாங்குபவர்களுக்கு, அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மீட்பு முகவர்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் அனுப்பப்படும், மேலும் அனைத்துத் தகவல்தொடர்புகளும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

Reserve Bank5/7

ரிசர்வ் வங்கி

ரிசர்வ் வங்கியின் இந்தக் கட்டமைப்பு, துன்புறுத்தல் மற்றும் முறையற்ற மீட்பு நடைமுறைகள் மீதான கட்டுப்பாடுகளையும் வலுப்படுத்துகிறது. மீட்புச் செயல்பாட்டின் போது, கடன் வாங்குபவர்கள் மிரட்டல், அச்சுறுத்தும் நடத்தை அல்லது பிற வகையான கட்டாய நடத்தைகளுக்கு உள்ளாக்கப்படக்கூடாது. தங்களால் பணியமர்த்தப்பட்ட மீட்பு முகவர்கள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடத்தை விதிகளைப் பின்பற்றுவதை உறுதிசெய்யும் பொறுப்பு கடன் வழங்குநர்களுக்கே இருக்கும். இதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 2027-க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதால், கடன் வழங்குநர்களுக்கு இப்போது ஒரு நீண்ட மாற்றக் காலம் கிடைத்துள்ளது. அதே சமயம், திருத்தப்பட்ட கட்டமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், மீட்பு நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு நடத்தப்படுகின்றன என்பதை நிர்வகிக்கும் கடுமையான தரநிலைகளை கடன் வாங்குபவர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

Loan recovery6/7

மீட்பு முகமைகள்

மீட்பு முகமைகளுடன் பகிரப்படும் கடன் வாங்குபவரின் தகவல்கள், மீட்பு தொடர்பான பணிகளுக்குத் தேவையானவற்றுக்கு மட்டுமே வரம்பிடப்பட்டிருப்பதை வங்கிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என இந்த வழிகாட்டுதல்கள் கோருகின்றன. வாடிக்கையாளர் தகவல்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க, தண்டனை விதிகள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் வங்கிகள் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

Recovery Agents Training7/7

முகவர் பயிற்சி

இந்த ஒத்திவைப்பு, முகவர் பயிற்சி, கண்காணிப்பு மற்றும் பதிவு அமைப்புகளை வலுப்படுத்த கடன் வழங்குநர்களுக்குக் கூடுதல் நேரத்தை அளிக்கிறது என்றும், அதே நேரத்தில் மீட்பு நடைமுறைகள் எதிர்காலத்தில் மேலும் வெளிப்படையானதாக மாறுவதை உறுதி செய்கிறது என்றும் நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

 

TAGS:
RBI
Reserve Bank of India

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