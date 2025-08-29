100 ரூபாய், 200 ரூபாய் நோட்டுக்கள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு

Reserve Bank Of India Latest Updates: இனிவரும் காலங்களில் சில்லறை பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, அனைத்து வங்கிகளுக்கும் முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
RBI Announcement About ATM Hassles: 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முடிவதற்கு முன்பாகவே ரூ.100 மற்றும் ரூ.200 நோட்டுகளை 90% வரை ஏடிஎம் மெஷின்களில் கட்டாயம் பொருத்தப்பட வேண்டும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
100 ரூபாய் மற்றும் 200 ரூபாய் நோட்டு வைத்திருக்கும் அனைத்து நபர்களுக்கும் தற்போது ரிசர்வ் வங்கி ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி என்ன ஒரு புதிய மாற்றங்கள் என்ன மகிழ்ச்சி தரும் செய்திகள். செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதிக்குள்பிறப்பித்துள்ள புதிய உத்தரவு என்ன? 100 ரூபாய் மற்றும் 200 ரூபாய் நோட்டு குறித்து ஆர்பிஐ அறிவித்துள்ள புதிய மாற்றங்கள் என்ன? போன்ற விவரங்களை பாப்போம்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) ஒரு புதிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. அதாவது 100 மற்றும் 200 நோட்டுகள் குறித்து ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வழிகாட்டுதலை அனைத்து நபர்களும் கட்டாயம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
கடந்த சில காலமாக சந்தையில் சில்லறை பணம் பற்றாக்குறை காரணமாக பொதுமக்கள் மற்றும் கடைக்காரர்கள் மத்தியில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக ஆர்பிஐ கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
அதாவது சிறிய பரிவர்த்தனைகளுக்கு கூட சில்லறை இல்லாத காரணத்தால் பலர் யூபிஐ மூலம் பணம் செலுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது. எனவே இந்த சில்லறை பிரச்னையை சரி செய்வதற்காக, ஆர்பிஐ ஒரு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தற்போது வெளியிட்டுருக்கிறது.
இனி ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் ரூ.100 மற்றும் ரூ.200 நோட்டு எளிதாக கிடைக்கும் வசதி தற்போது கொண்டு வரப்படும். அதாவது ஆர்பிஐ உத்தரவின் படி அனைத்து வங்கியிலும் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாகத் தகவல்.
அனைத்து வங்கிகளும் குறிப்பாக வெள்ளை லேபிள் ஏடிஎம் ஆபரேட்டர்கள் கட்டாயம் தங்கள் ஏடிஎம்களில் குறைந்தது ஒரு கேசட் வழியாக 100 மற்றும் 200 நோட்டுகளை வைக்க வேண்டும் என்று ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது படிப்படியாக செயல்படுத்தப்பட்டு, வரும் செப்டம்பர் மாதம் 30 ஆம் தேதிக்குள் 75% ஏடிஎம்களில் இந்த நோட்டுகளை கட்டாயமாக விநியோகிக்க வேண்டும். மேலும் 2026 மார்ச் மாதம் 31 ஆம் தேதிக்குள் 90% ஏடிஎம்களில் இந்த விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வர வேண்டும் எனவும் ஆர்பிஐ அறிவித்துள்ளது.
இதற்காக வங்கிகள் புதிய இயந்திரங்களை வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏற்கனவே இருக்கும் ஏடிஎம்களில் சில சீரமைப்புகள் செய்தாலே போதுமானவை என அறிவிக்கப்பட்து உள்ளது.
தற்போது பல ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் இந்த கேசட் காலியாகவே அல்லது கவன குறைவாகவோ பணம் இல்லாமல் இருப்பதை தடுக்க வேண்டும் ரிசர்வ் வங்கி வலியுறுத்தி உள்ளது.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அறிவிப்பால், இனிவரும் காலங்களில் ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் % ரூ.100 மற்றும் ரூ.200 நோட்டுகளை கட்டாயம் கொண்டுவரப்பட்டு, சில்லறை பணம் தட்டுப்பாடு நீங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.