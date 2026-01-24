English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார நகரங்கள்.. சென்னைக்கு எந்த இடம்?

Richest Cities In India: இந்தியாவின் ஜிடிபி ரீதியாக வளர்ச்சி பெற்ற டாப் 7 நகரங்கள் என்னென்ன என்பது இங்கு இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /7

புனே (Pune): இந்தியாவின் வளர்ச்சி பெற்ற நகரங்களில் புனே 7வது இடத்தில் உள்ளது. மகராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கும் புனேவின் ஜிடிபி மதிப்பு ரூ. 5 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

2 /7

ஹைதராபாத் (Hyderabad): இந்தியாவின்பணக்கார நகரங்களின் பட்டியலில் ஹைதராபாத் 6வது இடத்தில் உள்ளது. தெலுங்கானா மாநிலத்தின் தலைநகராக இருக்கும் ஹைதாராபாத்தின் ஜிடிபி மதிப்பு ரூ. 6.20 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.   

3 /7

சென்னை (Chennai): இந்தியாவின் பணக்கார நகரங்களில் சென்னை 5வது இடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் தலைநகராக இருக்கும் சென்னையின் ஜிடிபி மதிப்பு ரூ. 7 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என தெரிகிறது.   

4 /7

பெங்களுரூ (Bengaluru): இந்தியாவின் பணக்கார நகரங்களின் பட்டியலில் பெங்களூரு 4வது இடத்தில் உள்ளது. கர்நாடக மாநிலத்தின் தலைநகராக இருக்கும் பெங்களூருவின் ஜிடிபி மதிப்பு ரூ. 9 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும்.   

5 /7

கொல்கத்தா (Kolkata): இந்தியாவின் பணக்கார நகரங்களின் பட்டியலில் கொல்கத்தா 3வது இடத்தில் உள்ளது. மேற்கு வங்கத்தின் தலைநகராக இருக்கும் கொல்கத்தாவின் ஜிடிபி மதிப்பு ரூ. 12.45 லட்சம் கோடி ஆகும்.   

6 /7

டெல்லி (Delhi): இந்தியாவின் பணக்கார நகரங்களின் நாட்டின் தலைநகரான டெல்லி 2வது இடத்தில் உள்ளது. ஜிடிபி மதிப்பு ரூ. 24 லட்சம் கோடி ஆகும்.   

7 /7

மும்பை (Mumbai): இந்த பட்டியலின் முதல் இடத்தில் இருப்பது மும்பை ஆகும். மகராஷ்டிராவின் தலைநகரான மும்பையின் ஜிடிபி சுமார் ரூ. 25 லட்சம் கோடி ஆகும்.   

