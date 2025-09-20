ரோபோ சங்கருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு...7 அறிகுறிகள் என்ன? அதை தடுப்பது எப்படி?

Robo Shankar Cause Of Death: தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை நடிகராக பிரபலமான ரோபோ ஷங்கர் திடீர் மரணம் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஒரு சாதாரண வயிற்று பிரச்சினை உயிருக்கு ஆபத்தாக மாறுமா என்று நீங்கள் யோசித்ததுண்டா?
Robo Shankar Cause Of Death: மருத்துவர்களின் தகவலின்படி, ரோபோ ஷங்கரின் மரணத்துக்கு காரணமாக குடலியல் இரத்தக்கசிவு இருந்ததாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைக்கு முன்னதாகவே எச்சரிக்கும் 7 முக்கிய அறிகுறிகள் உள்ளன.
Gastrointestinal Bleeding: ரோபோ ஷங்கரின் மரணத்திற்கு காரணமாக குடலியல் இரத்தக்கசிவு (Gastrointestinal Bleeding) இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். வயிற்று மற்றும் குடலில் ஏற்பட்ட கடுமையான இரத்தப்போக்கு, உடலின் பல உறுப்புகளின் செயல்பாட்டையும் பாதித்து திடீர் நிலைமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இதுவே அவரின் மரணத்துக்கான முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது.
7 Signs! Melena: மலம் கருப்பு நிறமாக, துர்நாற்றத்துடன் வெளிப்படுவது மேல் குடலில் இரத்தக்கசிவு இருப்பதற்கான முதல் சிக்னல். இது சிறியதாக தோன்றினாலும் உடனே மருத்துவரை அணுகாவிட்டால் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையை ஏற்படுத்தும்.
Hematemesis: வாந்தியுடன் சிவப்பு அல்லது காபி தூள் போலக் கருப்பு நிறக் கசிவு வெளிப்படுவது, வயிற்று அல்லது உணவுக்குழாயில் கடுமையான இரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதை குறிக்கும். உடனடி மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படும் அவசர நிலை இது.
Severe Dizziness and Weakness: உடலில் இரத்தப்போக்கு அதிகரிக்கும்போது, திடீர் மயக்கம், தலைசுற்றல், பலவீனம், வியர்வை ஆகியவை தோன்றும். இவ்வாறான அறிகுறிகள் இரத்த அழுத்தம் ஆபத்தான அளவில் குறைவதை சுட்டிக்காட்டும்.
Increased Heart Rate: உடல் இரத்த இழப்பை சமநிலைப்படுத்த இதயம் வேகமாக துடிக்கத் தொடங்கும். வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமான இதயத் துடிப்பு மற்றும் சுவாச சிரமம் இருந்தால் அது உயிருக்கு ஆபத்தான குடலியல் இரத்தக்கசிவு அறிகுறி ஆகும்.
Abdominal Pain and Bloating: குடலியல் இரத்தக்கசிவு சில நேரங்களில் வயிற்றில் கடுமையான வலி, வீக்கம், அசௌகரியம் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும். தொடர்ந்து வலி நீடித்தால், புண் அல்லது காய்ச்சல் காரணமாக இரத்தப்போக்கு அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
Pale Skin and Fatigue: அதிக இரத்த இழப்பு காரணமாக சருமம் திடீரென வெளிறி, உடல் மிகுந்த சோர்வுடன் காணப்படும். இதனுடன் கைகள், கால்கள் குளிர்ந்த உணர்வும் வந்தால் அது உடனடி கவனிப்புக்குரிய ஆபத்து.
Sudden Dizziness or Fainting: இரத்தக்கசிவு மிக அதிகமாகும் போது மூளை ஆக்ஸிஜன் பெறாது மயக்கம் அல்லது உணர்விழப்பு ஏற்படலாம். இது வாழ்க்கை ஆபத்தில் இருக்கும் முக்கியமான அவசர அறிகுறியாகும். உடனடியாக மருத்துவமனை செல்ல வேண்டும்.