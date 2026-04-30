ரோஹித் சர்மா பிறந்தநாள்: ரூ.40 கோடியில் வீடு; எக்கச்சக்க கார்கள் - சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?

Rohit Sharma Net Worth: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரரான ரோஹித் சர்மா இன்று (ஏப். 30) அவரது 38வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். இந்நிலையில், அவரது சொந்த மதிப்பு மற்றும் அவர் வைத்திருக்கும் கார் உள்ளிட்டவற்றின் விவரங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Rohit Sharma 38th Birthday: ரோஹித் சர்மா இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்து 2024 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை, 2025 ஐசிசி சாம்பியின்ஸ் டிராபி என இரண்டு ஐசிசி சாம்பியன்ஷிப்களை வென்று கொடுத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு கேப்டனாக இருந்து 5 கோப்பைகளை வென்று கொடுத்தார். அதற்கு முன் 2009இல் டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் அணியில் இருந்தபோதும் ஒரு வீரராக கோப்பையை வென்றார். ஐபிஎல் தொடரில் இவரும், அம்பதி ராயுடுவும்தான் அதிக முறை (6 முறை) கோப்பையை வென்றிருக்கிறார்கள். ரோஹித் சர்மாவின் 38வது பிறந்தநாள் இன்று...
இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் தோனிக்கு பிறகு அதிக ஐசிசி கோப்பைகளை கைப்பற்றியவர், ரோஹித் சர்மா. ஐபிஎல் தொடரில் தோனிக்கு முன்னரே அதிக கோப்பைகளை கைப்பற்றியவர், ரோஹித் சர்மா. ஒருநாள் போட்டிகளில் இரண்டு முறை 200+ ரன்களை அடித்த ஒரே நபர், ரோஹித் சர்மா. இன்னும் இவரின் சாதனைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம்.
அந்த வகையில், ஹிட்மேன் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் ரோஹித் குருநாத் சர்மா அவரது 38வது பிறந்தநாளை இன்று கொண்டாடி வருகிறார். 1987ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் பிறந்தவர் ரோஹித் சர்மா.
2007ஆண்டில் இருந்து சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி வரும் இவர், 2024ஆம் ஆண்டில் டி20ஐ அரங்கில் இருந்தும், 2025ஆம் ஆண்டில் டெஸ்ட் அரங்கில் இருந்தும் தனது ஓய்வை அறிவித்தார். ஓடிஐ போட்டிகளிலும், ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணிக்காகவும் ரோஹித் சர்மா விளையாடி வருகிறார்.
தனது 38வது வயதிலும் துடிப்புடனும், இளமை துள்ளலுடனும் விளையாடி வரும் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு, அவர் வைத்துள்ள கார் உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.
ரோஹித் சர்மா 25க்கும் மேற்பட்ட பிராண்ட்களின் அம்பாஸிடராக உள்ளார். குறிப்பாக, Adidas, CEAT, Max Life Insurance ஆகிய பிராண்டுகளை குறிப்பிடலாம். ஒவ்வொரு பிராண்டுகளிடம் இருந்தும் குறைந்தது ரூ.5 கோடி அவர் பெறுவார் என கூறப்படுகிறது.
ரோஹித் சர்மா மும்பையின் வோர்லி பகுதியில் அகுஜா அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 29வது தளத்தில் உள்ளார். இந்த குடியிருப்பு சுமார் 6 ஆயிரம் சதுர அடி, 13 அடி உயர சீலிங் கொண்டதாகும். மேலும், அரேபிய கடலை பார்த்த வகையில் இந்த அபார்ட்மண்ட் அமைந்துள்ளது. இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் மதிப்பு ரூ.40 கோடி ஆகும்.
ரோஹித் சர்மாவுக்கு கார்கள் மிக பிடித்தமானது. அவரிடம் Lamborghini Urus முதல் Tesla வரை பல்வேறு வகை கார்கள் உள்ளன. அவர் வைத்திருக்கும் Lamborghini Urus காரின் மதிப்பு ரூ.4.50 கோடியாகும். Tesla Model Y, Toyota Fortuner, BMW M5, Range Rover, Mercedes-Benz S-Class கார்கள் உள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரில் தற்போது ரோஹித் சர்மாவுக்கு ஒரு சீசனில் ரூ.16.30 கோடி வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஐபிஎல் தொடரில் மட்டும் ரூ.195 கோடியை ரோஹித் சர்மா சம்பாதித்துள்ளார். ரோஹித் சர்மா தற்போது கிரேட் பி-ல் உள்ளார், இதில் ஆண்டுக்கு ரூ.3 கோடி கிடைக்கும். இவை தவிர்த்து மேட்ச் பீஸ் உண்டு. இதன்மூலம், ரோஹித் சர்மாவின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.233 கோடி ஆகும்.