Rohit Sharma Income: ரசிகர்களால் ஹிட்மேன் என அழைக்கப்படும் ரோகித் சர்மா சர்வதேச அரங்கில் 18 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கிறார். 2007ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவை வழிநடத்தியது வரை மிகவும் வெற்றிகரமான ஒரு கிரிக்கெட் வீரர்களில் ஒருவராக உள்ளார்.
ரோகித் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு: 'ஹிட்மேன்' எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை கோடியா?
கிரிக்கெட்டைத் தாண்டி, ரோஹித் வணிகங்கள் மற்றும் தொடக்க நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறார். எனவே அவரது மதிப்பு தொடர்ந்து வளரக்கூடும்.
ரோஹித் மும்பையில் ஆடம்பர அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வைத்திருக்கிறார். மேலும் லம்போர்கினி மற்றும் மெர்சிடிஸ் போன்ற உயர் ரக கார்களையும் வைத்திருக்கிறார்.
2025 ஆம் ஆண்டில், ரோஹித் சர்மாவின் நிகர மதிப்பு ரூ.215 முதல் 230 கோடி ($25-30 மில்லியன்) வரை இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விளையாட்டு உடைகள் முதல் ஆடம்பர வாச்சுகள் வரை பல்வேறு வகையான பிராண்டுகளை ரோஹித் விளம்பரப்படுத்துகிறார். அவரது விளம்பர வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ. 50 முதல் 60 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல்லில் தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஒரு சீசனுக்கு ரூ.16.3 கோடி சம்பாதிக்கிறார். அவரது ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் வருவாய் ரூ.190 கோடியை தாண்டியுள்ளது.
பிசிசிஐ ஒப்பந்தத்தை பொறுத்தவரையில் ரோகித் சர்மா கிரேடு A+ வீரராக உள்ளார். ஆண்டுதோறும் போட்டிக் கட்டணத்துடன் சேர்த்து ரிட்டெய்னர்களாக சுமார் ரூ.7 கோடி சம்பாதிக்கிறார். இதனால் அவர் இந்தியாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் கிரிக்கெட் வீரர்களில் ஒருவராக உள்ளார்.
இன்றைய தரத்துடன் ஒப்பிடும்போது அவரது முதல் ஐபிஎல் ஒப்பந்தம் சாதாரணமானது. முதல் டெக்கான் சார்ஜஸ் போன்ற அணிகளில் இருந்த அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு வந்து கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்ற பின்னர் அவரது வருவாய் உயர்ந்தது.
ரோஹித் 2007 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச அளவில் அறிமுகமானார். அவரது நேர்த்தியான பேட்டிங் பாணி விரைவில் இந்தியாவின் வெள்ளை பந்து அமைப்பில் அவருக்கு ஒரு இடத்தைப் பெற்றுத் தந்தது.