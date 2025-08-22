ஐபிஎல் கோப்பையை தக்கவைக்க... மினி ஏலத்தில் RCB இந்த 4 வீரர்களுக்கு குறிவைக்கும்!

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2025 தொடரின் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வரும் மினி ஏலத்தில் இந்த 4 வீரர்களை நிச்சயம் குறிவைக்கும் எனலாம். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Royal Challengers Bangalore: ஐபிஎல் 2025 தொடர் முடிந்து இன்னும் முழுமையாக மூன்று மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை. ஆனால் தற்போதே ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் குறித்த பேச்சுகள் அதிகமாகிவிட்டன. அந்த வகையில், ஐபிஎல் 2025 சீசனின் சாம்பியனான ஆர்சிபியின் மினி ஏலம் பிளான் எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு கடந்தாண்டு மெகா ஏலமும் சரி, சீசனும் சரி சிறப்பாகவே இருந்தது. வெறும் மூன்று வீரர்களை மட்டும் மெகா ஏலத்திற்கு முன் தக்கவைத்த ஆர்சிபி ஒட்டுமொத்தமாக புதிய அணியை கட்டமைத்து கோப்பையை வென்றது.
அந்த வகையில், கோப்பையை தக்கவைக்க ஆர்சிபி நிச்சயம் அதே பலமான கட்டமைப்பை தொடர நினைக்கும். ரஜத் பட்டிதார், விராட் கோலி உள்ளிட்டோர் மட்டுமின்றி ஆண்டி பிளவர், தினேஷ் கார்த்திக் என ஆர்சிபி தரப்பு நிச்சயம் வெற்றிப் பெற்ற அணியையே தொடர நினைக்கும்.
இருப்பினும், லியம் லிவிங்ஸ்டன், இங்கிடி போன்ற சில வீரர்களை மட்டும் விடுவித்து இன்னும் பலமான வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டுவர நினைப்பார்கள். பேக்அப் வீரர்களை இன்னும் பலப்படுத்த சில வீரர்களை விடுவிக்க வேண்டியது அவசியம்.
இந்நிலையில், வரும் ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இந்த 4 வீரர்களுக்கு நிச்சயம் ஏலம் போகும் எனலாம். அவர்கள் யார் யார் என்பதை வரிசையாக காணலாம்.
கஸ் அட்கின்சன்: ஜோஷ் ஹசில்வுட்டை ஆர்சிபி அதிகம் நம்பியிருக்கிறது. அவருக்கு சரியான மாற்று வீரரை எடுப்பது அவசியம். எனவே, கஸ் அட்கின்சன் போன்ற ஒருவரை எடுத்து வைத்துக்கொள்ளலாம். இங்கிடியை மினி ஏலத்தில் விடுவிக்கலாம்.
சர்பராஸ் கான்: தேவ்தத் படிக்கல் கடந்த சீசனில் சிறப்பாக விளையாடினார். அவர் காயமடைந்தபோது அந்த இடத்தில் களமிறக்க அனுபவ வீரர்கள் யாரும் அணியில் இல்லை. மயங்க் அகர்வாலை ஆர்சிபி வெளியில் இருந்து மாற்று வீரராக எடுத்து வந்தது. ஆனால் அந்த இடத்தில் சர்பராஸ் கானுக்கும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும்.
பென் ட்வார்ஷுயிஸ்: ஆஸ்திரேலிய வீரரான இவர் சிறப்பான ஆல்-ரவுண்டரும் ஆவார். ஹசில்வுட்டுக்கு இவரும் நல்ல பேக்அப்பாக இருப்பார். ஒருவேளை அடுத்த சீசனில் யாஷ் தயாள் விளையாடுவது கேள்விக்குறியானால், இவர் அணியில் இருப்பதும் கைக்கொடுக்கும்.
சோனு யாதவ்: தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர் உள்நாட்டு தொடர்களில் சிறப்பான ஆல்ரவுண்டராக வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறார். ஆர்சிபி அணி கடந்த முறை மனோஜ் பண்டகே என்பவரை சில போட்டிகளில் களமிறக்கி சொதப்பியது. எனவே அவருக்கு பதில் சோனு யாதவை களமிறக்கலாம்.