ஐபிஎல் 2026: RCB அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11.. வெங்கடேஷ் ஐயர் இருக்காரா?

Rcb Best Playing XI For IPL 2026: ஐபிஎல் மினி ஏலம் முடிவடைந்துள்ளது. அனைத்து அணிகளும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. இந்த நிலையில், 2026 ஐபிஎல்லில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் சிறந்த பிளேயிங் XI என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
2026 ஏப்ரல், மே மாதங்களில் 19வது ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த சூழலில், நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 16) இத்தொடருக்கான ஐபிஎல் மினி ஏலம் முடிவடைந்துள்ளது.   

இந்த மினி ஏலத்தில் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை அனைத்து அணிகளும் எடுத்துக்கொண்டது. அந்த வகையில் ஆர்சிபி அணியும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை வாங்கியது.   

அவர்கள் வெங்கடேஷ் ஐயர் (ரூ 7 கோடி), ஜேக்கப் டஃபி (ரூ 2 கோடி), சாத்விக் தேஸ்வால் (ரூ 30 லட்சம்), மங்கேஷ் யாதவ் (ரூ 5.2 கோடி), ஜோர்டான் காக்ஸ் (ரூ. 75 லட்சம்), விக்கி ஓஸ்ட்வால் (ரூ 30 லட்சம்), விஹான் மல்ஹோத்ரா (ரூ 30 லட்சம்), கனிஷ்க் சவுகான் (ரூ 30 லட்சம்) ஆகியோரை வாங்கியது.   

இந்த நிலையில், இந்த வீரர்களில் யார் யார் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறுவார்கள் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம்.   

ஆர்சிபி அணி 8 வீரர்களை வாங்கி இருந்தாலும், பிளேயிங் 11ல் பெரிய மாற்றம் இருக்காது என தெரிகிறது. அதிகபட்சமாக ஒன்று அல்லது இரண்டு மாற்றங்கள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.   

இதுவரை இருந்ததுபோல தொடக்க வீரரகளாக ஃபில் சால்ட் மற்றும் விராட் கோலி களமிறங்குவார்கள். அதன் பின்னர் தற்போதுரூ. 7 கோடிக்கு வாங்கி இருக்கும் வெங்கடேஷ் ஐயர் களமிறங்கலாம்.   

அவரை தொடர்ந்து ரஜத் பட்டிதர், டிம் டேவிட், ஜிதேஷ் சர்மா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குர்னால் பாண்டியா களமிறங்க வாய்ப்பிருக்கிறது. பந்து வீச்சில் புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஸ் ஹேசில்வுட் மற்றும் யாஷ் தயாள் இருப்பார்கள்.   

ஆர்சிபி அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11: ஃபில் சால்ட், விராட் கோலி, வெங்கடேஷ் ஐயர், ரஜத் பட்டிதார் (கேப்டன்), டின் டேவிட், ஜிதேஷ் சர்மா, குர்ணால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஸ் ஹேசில்வுட் மற்றும் யாஷ் தயாள்.   

