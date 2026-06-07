/IPL சாம்பியனே ஆனாலும்... RCB இந்த 3 வீரர்களை கழட்டிவிடும்!

IPL 2027 Mini Auction : ஐபிஎல் 2025, 2026 சீசனின் சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இந்த மூன்று வீரர்களை நிச்சயம் கழட்டிவிடப்படும். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
2025 மெகா ஏலத்தில் ஆர்சிபி தரமான அணியை கட்டமைத்ததன் காரணமாக, ஐபிஎல் 2025 மற்றும் 2026 சீசன்கள், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இரண்டு முறை கோப்பையை வென்றது.
இந்நிலையில், 2027 ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு, ஆர்சிபி அணி சில திட்டமிடல்களை வைத்திருக்கும். அந்த வகையில், ஆர்சிபி இந்த மூன்று வீரர்கள் நிச்சயம் கழட்டிவிட வாய்ப்புள்ளது. அந்த 3 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஜோர்டன் காக்ஸ் (Jordon Cox): ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் ஆர்சிபி அணி ரூ.75 லட்சம் கொடுத்து இவரை எடுத்தது. விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவர் பில் சால்டுக்கு பேக்-அப்பாக எடுக்கப்பட்டார். ஆனால், ஆர்சிபியில் பில் சால்டுக்கு பதில் பெத்தெல், வெங்கடேஷ் ஐயர் ஆகியோர் இருப்பதால் இவரை கழட்டிவிட அதிக வாய்ப்புள்ளது. இவருக்கு பதில் ஒரு வேறொரு வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டரை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
ரிச்சர்ட் க்ளீசென் (Richard Gleeson): ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் ஆர்சிபி அணி நுவான் துஷாராவுக்கு பதில் ரிச்சர்ட் க்ளீசென் மாற்று வீரராக எடுக்கப்பட்டார். இவரை ரூ.1.6 கோடிக்கு ஆர்சிபி எடுத்துள்ளது. இவரை தக்கவைப்பதற்கு பதில் வேறொரு வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளரை எடுக்கவே ஆர்சிபி திட்டமிடும். இவருக்கு தற்போது வயது 38 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
யாஷ் தயாள் (Yash Dayal): போக்சோ சட்டத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட யாஷ் தயாள் இந்தாண்டு தக்கவைக்கப்பட்டாலும் அவர் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. இதனால், அணியுடன் பயணிக்கவும் இல்லை. அப்படியிருக்க, ரஷிக் சலாம் தர் உள்ளிட்ட பல இளம் வீரர்கள் வரிசையில் இருப்பதால் யாஷ் தயாளை விடுவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இவரை ரூ.5 கோடிக்கு ஆர்சிபி தக்கவைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.