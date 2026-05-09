English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • RCB vs MI: ஆர்சிபி அணியில் இரண்டு முக்கிய மாற்றம்! அதிரடி வீரர்கள் நீக்கம்!

RCB vs MI: ஆர்சிபி அணியில் இரண்டு முக்கிய மாற்றம்! அதிரடி வீரர்கள் நீக்கம்!

RCB Playing XI vs MI: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இங்கே. 

 

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தனது அடுத்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் ஆர்சிபி அணியில் இரண்டு முக்கிய மாற்றங்கள் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

 
1 /5

ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் முதல் பாதியில் சிறப்பாக விளையாடிய நிலையில், இரண்டாம் பாதியில் சொதப்பி வருகின்றனர். கடைசி 2 போட்டிகளில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து இருக்கிறது.   

2 /5

சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இதையடுத்து லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை அடைந்தது.   

3 /5

இந்த நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தனது அடுத்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி நாளை (மே 10) ராய்பூர் ஷஹீத் வீர நாராயண் சிங் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.   

4 /5

இப்போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, கடுமையாக சொதப்பி வரும், ஜிதேஷ் சர்மா மற்றும் ஜேக்கப் பெத்தேல் ஆகியோரை வெளியேறி வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜோர்டான் காக்ஸை பிளேயிங் 11ல் கொண்டுவரபட உள்ளதாக தெரிகிறது.   

5 /5

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு பிளேயிங் 11: வெங்கடேஷ் ஐயர், விராட் கோலி, ரஜத் பட்டிதார், தேவ்தத் படிக்கல், ஜோர்டான் காக்ஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), டிம் டேவிட், ரோமரியோ ஷேபார்ட், குர்ணால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஸ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா. இம்பேக்ட் வீரர்: ரஷிக் சலாம் தர்.  

RCB vs MI IPL jitesh sharma Royal Challengers Bengaluru

Next Gallery

இன்றைய ராசிபலன்: மே 9 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மாற்றம் வரப்போகிறது?