RCB vs SRH: ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. ரூ.7 கோடி வீரர் நீக்கம்!

RCB Playing XI Against SRH: 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோத உள்ள நிலையில், ஆர்சிபி அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரை வென்று நடப்பு சாம்பியனாக 2026 தொடருக்குள் நுழைகிறது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி.பொதுவாக நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் அணிக்கு முதல் போட்டி இருப்பது வழக்கம்.
அதன்படி, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தொடரின் முதல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இப்போட்டி பெங்களூருவின் சின்னசாமி மைதானத்தில் மார்ச் 28 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது.
நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணி தொடரின் முதல் போட்டியில் விளையாடுவது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் ஆர்சிபி அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ஆர்சிபி அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜோஸ் ஹெசில்வுட், இத்தொடரின் இருந்தே விலகியது அணிக்கு பெரிய அடியாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் மற்றொரு முக்கிய பந்து வீச்சாளரான யாஷ் தயாள் இத்தொடரில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். இதுவும் ஒரு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
கேகேஆர் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயரை ரூ. 7 கோடிக்கு வாங்கியது. அதிக தொகை கொண்டு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயர், ஆர்சிபி அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் முதல் சில போட்டியிகளில் ஆர்சிபி அணியின் திட்டம் வேற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஜோஸ் ஹெசில்வுட் இல்லாத இடத்தை ஜேக்கப் டஃபி நிறப்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் புவனேஷ்வர் குமாருடன் சேர்ந்து வேகப்பந்து வீச்சில் சிறப்பான பங்களிப்பார் அளிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆர்சிபி அணி பிளேயிங் 11: விராட் கோலி, பில் சால்ட், ரஜத் பட்டிதார், தேவ்தத் படிக்கல், குர்ணால் பாண்டியா, ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), டிம் டேவிட், ரோமாரியோ ஷெப்பர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, மங்கேஷ் யாதவ், சுயாஷ் சர்மா அல்லது ரஷிக் தர்.