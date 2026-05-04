ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?

Who Is Royapuram TVK Vijay Dhamu: ராயபுரம் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் விஜய் தாமு வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஆட்டோ டிரைவரான இவர், விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இருந்தே பயணித்து வருகிறார்.  இவரின் வெற்றி பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Who Is Royapuram TVK Vijay Dhamu: அதே நேரத்தில், ராயபுரம் தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் டெபாசிட்டை இழந்துள்ளார். இவர் வெறும் 14,000 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளார். 
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக மாபெரும் வெற்றியை பெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஆரம்பம் முதலே தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் பெரும் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 110 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.   

ஆளும் திமுக 75 இடங்களில், அதிமுக 65 இடங்களிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.  இந்த தேர்தல் மூலம் கடந்த 60 ஆண்டுகால திராவிட கட்சிகளுக்கு முடிவு கட்டப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, திமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வந்த  தலைநகர் சென்னையை தவெக மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுள்ளது.   

சென்னை சேப்பாக்கம், துறைமுகம் தொகுதிகளை தவிர, மற்ற தொகுதிளில் தவெக முன்னிலை வகிக்கிறது. அந்த வகையில், ராயபுரம் தொகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டுநரான விஜய் தாமு வெற்றி பெற்றுள்ளார். ராயபுரம் தொகுதியில் திமுகவின் சுபைர் கான், அதிமுகவின் ஜெயக்குமார், நாதக சார்பில் பாபு மயிலன், தவெக சார்பில் விஜய் தாமு போட்டியிட்டுள்ளார்.  

இதில் ராயபுரம் தொகுதியில்  தவெகவின் விஜய் தாமு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.  55,000 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். கிட்டதட்ட 14,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுகவின் சுபைர் கானை தோற்கடித்துள்ளார். அதே நேரத்தில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் படுதோல்வி அடைந்துள்ளார். ஜெயக்குமார் 18,420 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.   

வெறும் 18,000 வாக்குகள் பெற்று டெபாசிட்டை இழந்தார்.  ஆட்டோ ஓட்டுநராக விஜய் தாமு வெற்றி பெற்றது ஆச்சரியத்தை கொடுத்துள்ளார். விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இருந்தே விஜய் தாமு அங்கம் வகித்து வருகிறார். ஒரு சாமானியனதாக விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்ட விஜய் தாமு, தற்போது எம்எல்ஏவாக பதவியேற்க உள்ளார்.   

42 வயதாகும்  இவர் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இருந்தே களப் பணியாற்றி வருகிறார். நீங்கள் எங்களைப் புதிய முகங்கள் என்று அழைக்கலாம். ஆனால், நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக எங்கள் ரசிகர் மன்றங்கள் மூலம் களத்தில் பணியாற்ற வருகிறோம் என்று விஜய் தாமு கூறினார். வேட்பாளர் அறிவிப்பு விழாவில் கண்ணீருடன் விஜய் தாமு தவெக தலைவர் விஜய்யை கட்டித் தழுவும் நெகிழ்ச்சியான புகைப்படம் வைரலானது.    

ராயபுரம் மட்டுமில்லாமல், சென்னையில் பெரும்பாலான தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றியுள்ளது. இதன் மூலம், தலைநகர் சென்னை தவெக கோட்டையாக மாறியுள்ளது.   

