ஏழை மாணவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றிய தமிழ் புதல்வன்! மாநில திட்டக்குழு அறிக்கை

Tamil Pudhalvan Scheme : தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் மாணவர்களுக்கு எப்படி உதவுகிறது? திட்டக்குழு அறிக்கையின் அதிரடி சிறப்பம்சங்கள்
Tamil Pudhalvan Scheme : தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் செயல்பாடு குறித்து மாநில திட்டக்குழு அளித்துள்ள அறிக்கை விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி மாணவிகளுக்கு புதுமைப் பெண் திட்டம் மூலம் மாதம் ரூ.1000 கொடுப்பதுபோல் தமிழ் புதல்வன் திட்டம் (Tamil Pudhalvan Scheme) மூலம் மாணவர்களுக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வருகிறது.
இத்திட்டம் ஏழை எளிய மாணவர்களின் வாழ்கையில் ஏற்படுத்தியுள்ள மாற்றம் குறித்த புள்ளி விவரங்களை மாநில திட்டக்குழு அறிக்கையாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் இன்று சமர்பித்தது. இந்த அறிக்கையின் சிறப்பம்சங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ் புதல்வன் திட்டம் மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்து 8,278 மாணவர்களிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது.
அதில், பயனாளிகளில் 82 சதவீதம் பேர் ஊரகப்பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், கணிசமான மாணவர்கள் தினக்கூலித் தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
இத்திட்டம் சமூகத்தின் மிகவும் நலிந்த பிரிவினரைச் சென்றடைந்துள்ளதும் கண்டறியப்பட்டது. மாதம் வழங்கப்படும் ரூ.1,000 நிதியுதவி, முக்கியமாக கல்லூரி கட்டணம், புத்தகங்கள் மற்றும் போக்குவரத்துச் செலவுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இது குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களின் நிதிச் சுமையை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. படிப்பை இடையிலேயே நிறுத்தும் சூழலில் இருந்த மாணவர்களில் 90 சதவீதம் பேர், இந்த நிதி தங்களை தொடர்ந்து கல்லூரியில் பயில உதவியதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் இத்திட்டம் மாணவர்களின் படிப்பிலும் திறன் மேம்பாட்டிலும் கவனம் செலுத்த உதவும் ஒரு முக்கிய ஆதாரமாகச் செயல்படுகிறது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு எந்த நோக்கத்திற்காக இத்திட்டத்தை தொடங்கியதோ அதற்கான விளைவுகளை கொடுக்க தொடங்கியுள்ளது என்பது மாநில திட்டக்குழு அறிக்கையின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. புதுமைப் பெண் திட்டம் வெற்றியடைந்திருப்பதைப் போலவே தமிழ் புதல்வன் திட்டமும் வெற்றியடைந்திருக்கிறது.