ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் : மக்களுக்கு எந்த அப்டேட்டும் கொடுக்காத முதலமைச்சர் விஜய்

Vijay Magalir Scheme : விஜய் ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்த அப்டேட் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
Vijay Magalir Scheme : இன்று முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட விஜய், மாதம் ரூ.2500 வழங்கும் திட்டம் குறித்த அப்டேட் ஏதும் கொடுக்காமலேயே சென்றார்.
Vijay Magalir Scheme : தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். தான் பொறுப்பேற்றதும் 200 யூனிட் வரை வீடுகளுக்கு மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கும் திட்டத்துக்கு கையெழுத்து போட்டார்.
ஆனால், தமிழ்நாட்டு பெண்கள், முதியவர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் குறித்த அப்டேட் ஏதும் இன்று வெளியாகவில்லை. மே மாதம் இந்த தொகை கொடுக்கப்படுமா? என்பது குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய் பேசவே இல்லை.
ஆனால், இந்த தொகையை எதிர்பார்த்து 1.31 கோடி குடும்பங்கள் காத்திருக்கின்றனர். மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான முந்தைய தமிழ்நாடு அரசு ஏப்ரல் மாதம் வரை இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் பிப்வரி மாதம் 3000 ரூபாய் கொடுத்திருந்தது.
புதிதாக அரசு ஏற்ற பிறகு இந்த தொகையை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார். ஆனால், ஆட்சி மாற்றம் காரணமாக அது நிறைவேற வில்லை. அதனால், திமுக அரசு செயல்படுத்தி வந்த கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் இனி செயல்படுத்தப்படுமா? என்ற சந்தேகம் நிலவுகிறது.
அண்மையில் பேட்டி கொடுத்த மு.க.ஸ்டாலின், புதிதாக பொறுபேற்கும் அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். மேலும், புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டமும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றார்.
அதேநேரத்தில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 2500 ரூபாய் மாதம் கொடுப்பது சாத்தியமே இல்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார் ஸ்டாலின். இந்த நேரத்தில் மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்படுமா? இல்லையா? என்ற சந்தேகத்தில் 1.31 கோடி குடும்பத்தினரும், பெண்களும் இருக்கிறார்கள்.
குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ரூபாயாவது நிறுத்தாமல் கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசிடம் எதிர்பார்க்கிறார்கள். குறிப்பாக, இத்திட்டம் குறித்த அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பொறுபேற்ற பிறகும் அறிவிக்கும் இத்திட்டத்திலேயே இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்த்தார்கள்.
ஆனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த எந்த அறிவிப்பும் முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சில் இல்லை. குறைந்தபட்சம் இம்மாதம் இத்தொகை கொடுக்கப்படுமா? என்றாவது அரசு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்கிறார்கள்.
அதேநேரத்தில் பொதுமக்கள், இப்போது தான் புதிதாக அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளதால், தமிழ்நாடு அரசு மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடுகிறதா? என்பதை இன்னும் ஓரிரு நாட்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கவும்.