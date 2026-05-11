ஒரு ரூபாய் செலவு இல்ல.. தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக படிக்கலாம்.. சூப்பரான அறிவிப்பு

TN RTE Admission 2026 Latest: தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக படிப்பதற்கான விண்ணப்ப பதிவு ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு மே 18ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. எனவே, தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக படிக்க விருப்பப்படும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை தவற விடாதீர்கள்.
TN RTE Admission 2026 Latest: தனியார் பள்ளிகளில் எல்கேஜி மற்றும் முதல் வகுப்பில் 25 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வகையில், சேர்க்கை நடைபெறும். இதற்கு தான் விண்ணப்பிக்க மே 18ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
ஆர்டிஇ சேர்க்கை என்பது கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மாணவர் சேர்க்கை முறையாகும். கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய, சமூகத்தில் நலிவடைந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி பெற வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு கல்வியாண்டும் ஆர்டிஇ சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப பதிவு நடைபெறும். ஆர்டிஇ பள்ளி சேர்க்கைமூலம் எல்கேஜி அல்லது முதலாம் வகுப்பில் மொத்த இடங்களில் 25 சதவீதம் வரை இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த மாணவர்களுக்கான செலவினை அரசே செலுத்திவிடும். அந்த வகையில், 2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கான விண்ணப்பம் மே 20ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதற்கான விண்ணப்பம் மே 18ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. மே 18ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை மாவட்ட கல்வி அலுவலகங்கள் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, பெற்றோர்கள் மே 18ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பெற்றோர்கள் rteadmission.tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். அதில் கேட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டியது முக்கியம். குழந்தையின் பெயர், புகைப்படம், வயது போன்றவற்றை சரியாக பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆர்டிஇ மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, முகவரி சான்று வருமானச் சான்று, சாதிச் சான்று போன்றவை அவசியமாகும்.
ஆர்டிஇ திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவரகள் குழந்தை வசிக்கும் இடத்தில் இருந்து சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி ஒரு கிலோ மீட்டர் சுற்றளவிற்குள் இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, எல்கேஜி வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் குழந்தைகள் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி 2022 முதல் 2023 ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் பிறந்திருக்க வேண்டும். மேலும், நேரடியாக முதலாம் வகுப்பில் தொடங்கினால் ஆகஸ்ட் 1, 2019 முதல் 2020ஆம் ஆண்டு ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் பிறந்த குழந்தையாக இருக்க வேண்டும். இந்த தகுதி உள்ளவர்கள் ஆர்டிஇ திட்டதில் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
விண்ணப்பங்கள் 25 சதவீத இடங்களை விட அதிகமாக இருந்தால் முதலில் சிறப்பு முன்னுரிமை பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிறகு, குலுக்கள் முறையில் மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இந்த குலுக்கல் முடிற மே 22ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக படிக்க விரும்புபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.