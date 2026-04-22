மே மாதத்தில் உருவாகும் ருசக மற்றும் புதாதித்ய ராஜயோகம்: 5 ராசிகளுக்கு அபார வெற்றி

ஜோதிடத்தில், 2026-ஆம் ஆண்டின் மே மாதம் மிகவும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாதமாக இருக்கப் போகிறது. இக்காலகட்டத்தில், பல கிரகங்களின் ஒருங்கிணைந்த சஞ்சாரங்கள் ஒன்றிணைந்து, சக்திவாய்ந்த 'ராஜயோகங்களை' (அரசனுக்குரிய கிரகக் கூட்டமைப்புகள்) உருவாக்கவுள்ளன. இம்மாதத்தின் தொடக்கத்தில், மேஷ ராசியில் சூரியனும் புதனும் இணையும்போது 'புதாதித்ய யோகம்' உருவாகிறது; இது ஒருவரின் அறிவுக்கூர்மை, கௌரவம் மற்றும் தொழில்ரீதியான வெற்றியைப் பெருக வைக்க உதவும். அதைத் தொடர்ந்து, மே மாதத்தின் நடுப்பகுதியில், சூரியனும் புதனும் ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசித்து, மீண்டும் ஒருமுறை 'புதாதித்ய யோகத்தை' உருவாக்கப் போகின்றன. இது பல ராசிகளுக்குச் சுபகரமான பலன்களை அளிக்கக்கூடியதாக அமையும். ரிஷப ராசியில் சுக்கிரன் சஞ்சரிக்கும்போது 'மாளவ்ய ராஜயோகம்' உருவாகிறது; இது சுகபோகங்கள், ஆடம்பரம் மற்றும் நிதிச் செழிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுவரும் ஒரு நற்பலனாகக் கருதப்படுகிறது. அதே வேளையில், செவ்வாய் கிரகம் மேஷ ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும்போது 'ருசக ராஜயோகம்' உருவாகும். இது தைரியம், தலைமைத்துவப் பண்புகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வெற்றியைப் பெருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகக் கூட்டமைப்பாகப் போற்றப்படுகிறது.
மே மாதம் சில ராசிகளுக்கு அளவற்ற நற்பேறுகள் நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும். இந்தச் சுபகரமான கிரக அமைப்புகளின் விளைவாக, எந்தெந்த ராசிகள் தங்கள் தொழில், நிதிநிலை, வணிக முயற்சிகள் மற்றும் வாழ்க்கையின் பிற துறைகளில் நற்பலன்களைப் பெறவுள்ளன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மே மாதம் நற்பலன்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும். இம்மாதத்தின் தொடக்கத்தில், சூரியன் உங்கள் ராசியிலேயே உச்ச நிலையில் சஞ்சரிப்பதால், உங்கள் தன்னம்பிக்கை, ஆற்றல் மற்றும் தலைமைத்துவப் பண்புகள் ஆகியவற்றில் வளர்ச்சி ஏற்படும். மேலும், உங்கள் ராசிநாதனான செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தால் 'ருச்சக ராஜ யோகம்' உருவாகிறது; இது உங்கள் தொழில் மற்றும் பணித்துறையில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும். ஊதியம் பெறும் உழியர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம்; அதேவேளையில், தொழில் செய்வோருக்குத் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிட்டும். அரசு சார்ந்த பணிகள் மற்றும் விவகாரங்களில் வெற்றி கிட்டுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகி வருகின்றன; இப்பயணங்கள் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மே மாதம் ஆதாயம், மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரித்து, உங்கள் தனிப்பட்ட சுகபோகங்கள் மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவார். மங்களகரமான 'மாளவ்ய ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும் சுக்கிரனின் தாக்கத்தினால், உங்கள் வாழ்க்கைத்தரம் உயர்வதற்கும், ஆடம்பர வசதிகள் மற்றும் சௌகரியங்கள் அதிகரிப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன. நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக நிறைவுபெறக்கூடும். இம்மாதத்தின் நடுப்பகுதியில், சூரியன் உங்கள் ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும்போது, உங்கள் சமூக அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும்; மேலும், உங்கள் ஆளுமைத்திறன் மேலும் கம்பீரமடையும். பணியில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் அல்லது ஊதிய உயர்வு ஆகியவற்றின் மூலம் பயனடையக்கூடும். தொழில் மற்றும் வணிக முயற்சிகளும் சாதகமான பலன்களைத் தர வாய்ப்புள்ளது.
துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மே மாதம் குடும்பம், செல்வம் மற்றும் கௌரவம் ஆகிய அம்சங்களில் மிகவும் சாதகமானதாக அமையவிருக்கிறது. இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்குப் போதிய ஆதரவு கிடைக்கும்; இது பல முக்கியமான பணிகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்ய உங்களுக்குத் துணைபுரியும். மதம் சார்ந்த மற்றும் ஆன்மீகச் செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்; மேலும், ஏதேனும் ஒரு மங்களகரமான அல்லது சமயச் சடங்கில் கலந்துகொள்ளும் வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். மாதத்தின் தொடக்கத்தில், சூரியனின் ஆதிக்கம் உங்கள் உறவுமுறைகளையும் சமூக வட்டத்தையும் வலுப்படுத்தும்; இதன் விளைவாக, பொதுவெளியில் உங்கள் நன்மதிப்பு மேலும் உயரும். அரசு சார்ந்த விவகாரங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த நிவாரணத்தையோ அல்லது வெற்றியையோ பெறக்கூடும். மாதத்தின் நடுப்பகுதியில், சுக்கிரனின் (Venus) நற்பலன்கள் மூலம் உங்களுக்குத் திடீர் ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன. உங்கள் பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும்; அத்துடன், உங்கள் கௌரவமும் புகழும் மென்மேலும் உயரும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மே மாதம் பல வகைகளில் நற்பலன்களைத் தருவதாக அமையக்கூடும். இக்காலகட்டம் திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது; இது உங்கள் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்த வழிவகுக்கும். முதலீடுகள் மேற்கொள்வதற்கோ அல்லது முன்பு முடங்கியிருந்த நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதற்கோ உரிய வாய்ப்புகளும் ஏற்படலாம். இருப்பினும், பொழுதுபோக்கு, பயணம் அல்லது தனிப்பட்ட ஆர்வங்கள் சார்ந்த செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்; எனவே, வரவுக்கேற்ற செலவுத் திட்டத்தை சமநிலையுடன் பராமரிப்பது மிகவும் அவசியமாகும். வீட்டில் சுகபோகங்களும் வசதி வாய்ப்புகளும் பெருகும்; மேலும், உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடும் வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். எதிர்காலத்தில் லாபம் ஈட்டித் தரக்கூடிய புதிய முயற்சிகளை நீங்கள் திட்டமிடக்கூடும். உங்கள் திருமண வாழ்விலும் குடும்ப உறவுகளிலும் இணக்கமும் இனிமையும் மேலும் வலுப்பெறும்.
மகரம்: மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மே மாதம் கடின உழைப்பின் மூலம் சாதகமான பலன்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தொழில் அல்லது பணித்துறையில் நீங்கள் கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம்; இருப்பினும், உங்கள் முயற்சிகளுக்கு உரிய வெகுமதி கிடைக்கும் என்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் பெற்றோரின் ஆதரவும் ஆசியும் உங்களுக்குப் பெரும் பலமாகவும் துணையாகவும் அமையும். ஆன்மீக மற்றும் சமயச் செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்; மேலும், நீங்கள் ஒரு புனித யாத்திரைக்கோ அல்லது ஆன்மீகப் பயணத்திற்கோ திட்டமிடக்கூடும். உங்கள் குழந்தைகளின் மூலம் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்; கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருப்பதால், தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் மீண்டும் வேகம் பிடிக்கும்; உங்கள் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் தெளிவாகப் புலப்படும்.
