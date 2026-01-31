English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிறந்தாநாள் இன்று.. அவர் செய்த சாதனைகள்.. சொத்து மதிப்பு என்ன?

CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிறந்தாநாள் இன்று.. அவர் செய்த சாதனைகள்.. சொத்து மதிப்பு என்ன?

Ruturaj Gaikwad Net Worth: ஐபிஎல்லின் பிரபல அணியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இன்று தனது 29வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். 

 
1 /7

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31ல் மகராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் பிறந்தார். கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டங்களை வெளிப்படுத்தி இந்திய அணி வரை இடம் பிடித்துள்ளார்.   

2 /7

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு இந்திய அணிக்காக ருதுராஜ் கெய்ட்வாட் அறிமுகமானார். டி20 கிரிக்கெட் மூலம் இந்திய அணி ஜெர்சியை அணிந்த அவர் இலங்கைக்கு எதிராக தனது சர்வதேச முதல் போட்டியை விளையாடினார்.   

3 /7

இதையடுத்து 2022ஆம் ஆண்டில் ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமான அவர், இன்னும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக அறிமுகமாகவில்லை.   

4 /7

இதுவரை அவர் 8 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 228 ரன்கள் அடித்துள்ளார். 23 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 633 ரன்கள் குவித்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 2 சதங்கள் மற்றும் 5 அரைசதங்கள் அடித்துள்ளார்.   

5 /7

தற்போது தொடர்ந்து உள்ளூர் போட்டிகளில் அசத்தி வரும் ருதுராஜ், இந்திய அணியின் வாய்ப்புக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார். லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 5,000 ரன்கள் (99 இன்னிங்ஸ்) வேகமாக அடித்தவர் மற்றும் ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸர்கள் அடித்தவர் (2022).  

6 /7

ஐபிஎல் போட்டியில் பிரபல வீரராக இருக்கும் ருதுராஜ், 86 போட்டிகளில் 2868 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 2 சதங்களும் 26 அரைசதங்களும் அடங்கும்.   

7 /7

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 30 கோடி முதல் 35 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஐபிஎல்லில் இவர் ரூ. 6 கோடி சம்பளம் வாங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.   

Ruturaj Gaikwad Ruturaj Gaikwad net worth Ruturaj Gaikwad records IPL CSK

Next Gallery

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்