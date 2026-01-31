CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிறந்தாநாள் இன்று.. அவர் செய்த சாதனைகள்.. சொத்து மதிப்பு என்ன?

Ruturaj Gaikwad Net Worth: ஐபிஎல்லின் பிரபல அணியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இன்று தனது 29வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31ல் மகராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் பிறந்தார். கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டங்களை வெளிப்படுத்தி இந்திய அணி வரை இடம் பிடித்துள்ளார்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு இந்திய அணிக்காக ருதுராஜ் கெய்ட்வாட் அறிமுகமானார். டி20 கிரிக்கெட் மூலம் இந்திய அணி ஜெர்சியை அணிந்த அவர் இலங்கைக்கு எதிராக தனது சர்வதேச முதல் போட்டியை விளையாடினார்.
இதையடுத்து 2022ஆம் ஆண்டில் ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமான அவர், இன்னும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக அறிமுகமாகவில்லை.
இதுவரை அவர் 8 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 228 ரன்கள் அடித்துள்ளார். 23 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 633 ரன்கள் குவித்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 2 சதங்கள் மற்றும் 5 அரைசதங்கள் அடித்துள்ளார்.
தற்போது தொடர்ந்து உள்ளூர் போட்டிகளில் அசத்தி வரும் ருதுராஜ், இந்திய அணியின் வாய்ப்புக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார். லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 5,000 ரன்கள் (99 இன்னிங்ஸ்) வேகமாக அடித்தவர் மற்றும் ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸர்கள் அடித்தவர் (2022).
ஐபிஎல் போட்டியில் பிரபல வீரராக இருக்கும் ருதுராஜ், 86 போட்டிகளில் 2868 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 2 சதங்களும் 26 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 30 கோடி முதல் 35 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஐபிஎல்லில் இவர் ரூ. 6 கோடி சம்பளம் வாங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.