ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சதம் அடித்தும் வேஸ்ட்... இந்திய அணியில் இடம்பெறுவது கஷ்டம் - ஏன்?

Ruturaj Gaikwad: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அடுத்தடுத்து சதம் அடித்தாலும் கூட, இந்திய ஓடிஐ அணியில் இடம்பிடிப்பதில் பெரிய சிக்கல் உள்ளது. அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
தென்னாப்பிரிக்கா தற்போது இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. 2 டெஸ்ட், 3 ஓடிஐ, 5 டி20ஐ போட்டிகளில் இரு அணிகளும் மோத உள்ளன.
தொடர்ந்து, தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணியும், இந்திய ஏ அணியுடன் மோத இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ளது. ஏற்கெனவே இரண்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் தொடர் ராஜ்கோட் நகரில் நேற்று தொடங்கியது.
நேற்று நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அதிகபட்சமாக 117 ரன்களை அடித்தார். அடுத்து நவ. 16 மற்றும் நவ. 19 ஆகிய தேதிகளில் அதே ராஜ்கோட் நகரில் மற்ற இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் இந்த இன்னிங்ஸ் மூலம் அவர் மீண்டும் இந்திய அணிக்குள் வருவார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். டி20ஐ-ல் கடைசியாக 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திலும், ஓடிஐ-ல் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திலும் அவர் விளையாடியிருந்தார். டெஸ்டில் அவர் அறிமுகமாகவில்லை.
டி20ஐ பொருத்தவரை ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இடமில்லை என்ற நிலையில், தற்போது ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு காயம் ஏற்பட்டிருப்பதால் அவருக்கு ஓடிஐ ஸ்குவாடில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என கூறப்பட்டது.
அதேநேரத்தில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நம்பர் 4 இடத்தில் விளையாடி வந்தார். அவர் இடத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விளையாட முடியுமா என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. ஏற்கெனவே ஓடிஐ பொருத்தவரை சுப்மான் கில், ரோஹித் சர்மா மட்டுமின்றி யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் பேக்-அப்பாக இருக்கிறார்.
இதனால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு தற்போது ஓடிஐ அணியில் வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது. நம்பர் 4 இடத்திற்கு வேறு வீரர்களை கம்பீர் உற்றுநோக்குவார் என கூறப்படுகிறது.
அதன்படி, ரியான் பராக் மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோரில் ஒருவரை ஓடிஐ ஸ்குவாடில் சேர்க்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நம்பர் 4 இடத்தில் விளையாட ஒப்புக்கொள்ளும்பட்சத்தில் அவரை சேர்க்க வாய்ப்பிருக்கிறது எனலாம். இதனால், இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான அடுத்த 2 ஒருநாள் போட்டிகள் அதிகம் கவனிக்கப்படும்.