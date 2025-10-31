சபரிமலை பக்தர்களே.. மண்டல பூஜைக்கு போறீங்களா! டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

Sabarimala Ticket Booking: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மண்டல பூஜை தரிசனத்திற்கு ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்டோபர் 31) தொடங்குகிறது. எனவே, பக்தர்கள் உடனே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து தரிசனத்தை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.
கேரள மாநிலம் பத்தினம்திட்டா மாவட்டத்தில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வெளிமாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். குறிப்பாக, ஐயப்பன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் மண்டல பூஜை, மகர விளக்கும் காலங்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜை டிசம்பர், ஜனவரி மாதங்களில் நடைபெறும். இதற்காக பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் காப்பு அணிந்து ஐயப்பனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். தமிழ் மாதம் கார்த்திகை 1ஆம் தேதி முதல் மாலை அணிவித்து, விரதம் இருந்து, இருமுடி கட்டி சபரிமலைக்கு பக்தர்கள் செல்வார்கள்.
மண்டல பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை 2025 நவம்பர் 16ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு, டிசம்பர் 27ஆம் தேதி அடைக்கப்படுகிறது. இதற்காக ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு 2025 நவம்பர் 1ஆம் தேதியான நாளை தொடங்குகிறது. ஆன்லைன் வாயிலாக முன்பதிவு செய்தவர்களில் 70,000 பக்தர்கள் நாளொன்றுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
அதே நேரத்தில், பம்பையில் ஸ்பாட் புக்கிங் நடைபெறும். அங்கு நாள் ஒன்றுக்கு 20,000 பக்தர்கள் வரை அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவசம்போர்டு தெரிவித்துள்ளது. எனவே, மண்டல பூஜைக்கு ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய, நாளை (நவம்பர் 1) முதல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான Sabarimala.Kerala.Gov.In என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் நாளை முதல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த இணையத்தில் பெயர், முகவரி, புகைப்படம், பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்களை உள்ளீட வேண்டும்
தகவலை சரிபார்த்த பிறகு, குறிப்பிட்ட எண்ணிற்கு ஒடிபி அனுப்பப்படும். மீண்டும் இமெயில் மற்றும் அதற்கான பாஸ்வோர்டை உள்ளீட்டு, தரிசனம் செய்வதற்கான தேதியை தேர்வு செய்து கொண்டு, அதனுடன் பிரசாதம் ஏதேனும் தேவைப்பட்டால் அதனை தேர்வு செய்த பிறகு, முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ததற்கான மெசேஜ் இமெயில் மற்றும் மொபைல் எண்ணிற்கு வந்து சேரும்.
இந்நிலையில், பம்பையில் 10 ஆயிரம் பக்தர்கள் ஒரே நேரத்தில் ஓய்வு எடுக்கும் வகையில் 10 இடங்களில் பந்தல்கள் அமைக்க தேவசம் திட்டமிட்டுள்ளது. டிசம்பர் 27 ஆம் தேதி நடை அடைக்கப்பட உள்ள நிலையில், மகர விளக்கு பூஜையை ஒட்டி டிசம்பர் 30 ஆம் தேதி மீண்டும் கோயில் நடை திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.