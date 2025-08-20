சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?

Arjun Tendulkar Dating Rumours: சச்சின் டெண்டுல்கர் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கு ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது.
அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் நிச்சதார்த்ததிற்கு முன் ஒரு கிரிக்கெட் வீராங்கனையுடன் டேட் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கிரிக்கெட்டின் கடவுள் என போற்றப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கரின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கும் சானியா சந்தோக் என்பவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது.
மும்பையை சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபரின் மகள் சானியா சந்தோக். இவர் அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் அக்கா சாரா டெண்டுல்கருக்கு நெருங்கிய தோழி ஆவார்.
அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை விட சானியா சந்தோக் ஒரு வயது மூத்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படி இருக்கையில், இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், நிச்சயதார்த்தத்துக்கு முன் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஒருவருடன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் டேட் செய்ததாக தகவல் வெளியாகின. அதாவது இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீராங்கனை டேனி வியாட்டுடன் டேட் செய்ததாக கூறப்பட்டது.
இது தொடர்பான புகைப்படத்தையும் டேனி வியாட் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். ஆனால் அந்த புகைப்படம் 2022ஆம் ஆண்டு பதிவிட்டது. அப்போது மதிய உணவிபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை டேனி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தார்.
அந்த சமயத்தில்தான், நெட்டிசன்கள் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் டேனி வியாட்டுடன் டேட் செய்வதாக கூறி வந்தனர். இந்த சூழலில், டேனி வியாட் தனது பெண் தோழியையே திருமணம் செய்துக்கொண்டார்.