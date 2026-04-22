ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் சாய் அபயங்கர்! அவரே சொன்ன பதில்!

'கட்சி சேரா', 'ஆசை கூட' போன்ற இன்டிபெண்டன்ட் பாடல்கள் மூலம் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலமான இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அப்யங்கர் சமீபத்தில் தான் நடிகராக அறிமுகமாக உள்ளதாக பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். 

 
ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம், தங்களது அடுத்த பிரம்மாண்ட படைப்பில் சாய் அப்யங்கர் இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. ஆனால், அவர் எந்த பொறுப்பில் இணைகிறார் என்பதை நிறுவனம் குறிப்பிடவில்லை.   

இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, சமூக வலைதளங்களில் "சாய் அப்யங்கர் ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் புதிய படத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகிறார்" என்றும், "தமிழ் சினிமாவின் அடுத்த சூப்பர்ஸ்டார்" என்றும் தகவல்கள் வேகமாக பரவின.   

இணையத்தில் பரவிய இந்த ஹீரோ அவதார வதந்திகளுக்கு, சாய் அப்யங்கர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் "Lol" என்று ஒரே வார்த்தையில் பதிலளித்து அனைத்து வதந்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.   

தான் நடிகராக அறிமுகமாகவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திய அவர், ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் புதிய படத்திற்கு தான் இசையமைப்பாளராக மட்டுமே ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.   

இது தொடர்பாக சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய அவர், "எனக்கு நடிக்க தெரியாது. அது எனக்கு செட் ஆகாது. ஒரு நடிகருக்கு இயற்கையாகவே சில திறமைகள் இருக்க வேண்டும், அது என்னிடம் இல்லை" என வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். மியூசிக் வீடியோக்களில் நடனமாடுவது தனக்கு பிடித்திருந்தாலும், முழுநேர நடிப்பில் தனக்கு ஆர்வம் இல்லை என்பதையும் அவர் அழுத்தமாக கூறியுள்ளார்.   

21 வயதே ஆன சாய் அப்யங்கர், தற்போது தனது முதல் திரைப்பட வெளியீட்டிற்கு முன்பாகவே 7 முன்னணி திரைப்படங்களுக்கு இசையமைக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஆர்.ஜே. பாலாஜி - த்ரிஷா நடிக்கும் 'கருப்பு', ராகவா லாரன்ஸின் 'பென்ஸ்', கார்த்தியின் 'மார்ஷல்' மற்றும் மலையாள படமான 'பால்டி' ஆகியவை அவரது இசையில் அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ளன.

