கடற்கரையில் நீச்சல் உடை...சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை சாய் பல்லவி!

Sai Pallavi in Swim Suit: சாய் பல்லவியின் ஒரு புகைப்படம் எப்படி இவ்வளவு விவாதத்தை கிளப்பும் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
Sai Pallavi in Swim Suit: அவரது இயல்பான அழகு, தனித்துவமான நடிப்பு ரசிகர்களை கவர்ந்தது. சமீபத்தில் வெளியான புகைப்படங்கள் அவரை மீண்டும் புதிய விதத்தில் பேசச் செய்தன.
சாய் பல்லவி: சாய் பல்லவி இயல்பான அழகுக்காக ரசிகர்களால் விரும்பப்படும் நடிகை. மேக்கப் இல்லாமல் நடிப்பதிலும், தனித்துவமான கேரக்டர்களிலும் பெயர் பெற்றவர். பிரேமம் படத்திலிருந்து தென்னிந்திய அளவில் பிரபலமானார்.
கடற்கரை புகைப்படங்கள்: சமீபத்தில் சாய் பல்லவி, தங்கச்சி பூஜாவுடன் கடற்கரை பயணத்துக்கு சென்றார். அங்கு எடுத்த புகைப்படங்களை பூஜா சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்தார். இதில் சாய் பல்லவி நீச்சல் உடையில் இருந்தார்.
சர்ச்சை உருவானது: புகைப்படங்கள் வெளியானவுடன் சமூக வலைதளங்களில் விவாதம் வெடித்தது. “இவர் இப்படிச் செய்வாரா?” என்று சிலர் விமர்சித்தனர். சிலர் கிண்டலும், சிலர் கடுமையான ட்ரோல்களும் செய்தனர்.
ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி: சாய் பல்லவி எப்போதும் சாதாரணமும் இயல்புமாக தன்னை காட்டிக் கொண்டார். அதனால் இந்த நீச்சல் உடை புகைப்படம், அவர் உருவாக்கிய பிம்பத்திலிருந்து விலகுகிறது என்று ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
ஆதரவு: ஆனால் பலர் சாய் பல்லவிக்கு ஆதரவு அளித்தனர். கடற்கரைக்கு சாதாரண உடை அணிவது தவறு இல்லை. எந்த உடை அணிய வேண்டும் என்பது நடிகையின் தனி விருப்பம் என்று பலர் வலியுறுத்தினர். பலர் கடற்கரைக்கு சேலை அணிந்து கொண்டு தான் செல்வார்களா என்று கூறி ஆதரவு அளித்தனர்.
போலி புகைப்படங்கள்: அசல் புகைப்படங்களைத் தாண்டி, சிலர் ஏஐ மூலம் போலி நீச்சல் உடை படங்களை உருவாக்கி பகிர்ந்தனர். இதனால் ட்ரோல் அதிகரித்தது. ஆனால் அவை பூஜா பகிர்ந்தவை அல்ல.
வாழ்க்கைப் பயணம்: கோத்தகிரியில் பிறந்த சாய் பல்லவி மருத்துவராக படித்தவர். பின்னர் சினிமாவில் நுழைந்து நடிப்பு, நடனம் மூலம் பல விருதுகள் பெற்றார். இன்று அவர் விவாதங்களுக்கும் ரசிகர் ஆதரவிற்கும் மையமாக உள்ளார்.