/எடப்பாடியில் டம்மியாய் ஒரு RO பிளான்ட்: 'அதை கொஞ்சம் திறங்க பாஸ்...' பொதுமக்கள் கோரிக்கை

Salem District News: எடப்பாடி அருகே பல வருடங்களாக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படாத ஆர்.ஓ பிளான்ட். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை.
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அம்மா உணவகம் பகுதியில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக குடிநீர் ஆர்வோ பிளான்ட் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இந்த ஆர்வோ பிளான்ட் இப்போது பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
கட்டி முடிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆகியும், இந்த குடிநீர் ஆர்.ஓ பிளான்டில் இன்னும் குடிநீர் நிரப்பி பொதுமக்களின் பயன் பாட்டிற்கு விடப்படவில்லை. இது பெரும் சர்ச்சயைக் கிளப்பியுள்ளது.
குடிநீர் ஆர்ஓ பிளான்ட் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இது இன்னும் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு விடப்படாததால் அரசு பணம் பல லட்சம் விரயமாகி உள்ளதாக பொதுமக்கள் விமர்சித்து வருகிறார்கள்.
குடிநீர் ஆர்ஓ பிளான்டில் குடிநீர் நிரப்ப வேண்டும் என்றும், ஆர்ஓ பிளான்ட் முன்பு ஆக்கிரமிப்பு செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள சாலையோர கடைகளை அகற்றி, அந்த பிளாண்டை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்துவிட வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் நகர மன்ற தலைவரிடம் பலமுறை கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டும் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஆர்ஓ பிளாண்டை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இது பொதுமக்களை நிராசையடைய வைத்துள்ளது.
கோடை வெயில் பாதிப்பு தொடங்கியுள்ள நிலையில் பொதுமக்களின் தாகத்தை தீர்க்க அம்மா உணவகத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.ஓ பிளான்டில் குடிநீர் ஏற்றி, ஆர்.ஓ பிளான்ட் முன்பு ஆக்கிரமிப்பு செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள சாலை ஓர கடைகளை அகற்றி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஆர்.ஓ பிளான்டை திறந்து வைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தற்போது மீண்டும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இந்த கோரிக்கையை சமூக ஆர்வலர் குப்புராஜும் தமிழ்நாடு சமூக ஆர்வலர் கூட்டமைப்பின் சார்பில் முன்வைத்துள்ளார்.
