சேலம் மக்களே உஷார்: நாளை (மே 21) 3 மணி நேரம் மின்தடை, ஏரியாவ நோட் பண்ணுங்க!

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 20, 2026, 04:20 PM IST|Updated: May 20, 2026, 04:42 PM IST

Salem Power Cut News: சேலம் மாவட்ட மக்களே உஷார்!! நாளை (மே 21), சேலம் மாவட்டத்தில் சில பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்படவுள்ளது. அந்த பகுதிகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Salem Power Shutdown Areas List: சேலம் மாவட்டத்தில், நாளை (மே 21, வியாழக்கிழமை), பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பல இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும். இந்த பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை, சுமார் 3 மணி நேரம் மின்சாரம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

நாளை (மே 21), சேலம் மாவட்டத்தில் சில பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை, சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கு மின் தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொது மக்களுக்கு தடையில்லாத, சீரான மின்சாரத்தை அளிக்க, அவ்வப்போது மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் மின் வாரியம் சார்பில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பராமரிப்பு பணிகள் ஏற்படும் அந்த நேரங்களில், சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் மின்சாரம் தடை செய்யப்படுகின்றது.

 

அந்த வகையில், நாளை (மே 21) ஏற்படவுள்ள மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, மின் தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேட்டுப்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் (முத்தம்பட்டி ஃபீடர்) மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, வேப்பிலைப்பட்டி, சேசஞ்சாவடி, திருமானூர், முத்தம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.

மேட்டுப்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் (வேப்பிலைப்பட்டி ஃபீடர்) மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்றாயன்பாளையம், வெள்ளகுண்டம், காட்டுவேப்பிலைப்பட்டி, காவலர்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை மின் தடை ஏற்படும். மேட்டுப்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் (கோபெஸ்கா ஃபீடர்) மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக கவர்கல்பட்டி, காமராஜபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும். 

மின்னம்பள்ளி துணை மின் நிலையத்தில் (சுக்கம்பட்டி ஃபீடர்) மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, வெள்ளியம்பட்டி, குள்ளம்பட்டி, கத்திரிப்பட்டி, பூவனூர், குப்பனூர், தத்தனூர், ஆச்சாங்குட்டப்பட்டி, வளசையூர் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை மின்விநியோகத் தடை இருக்கும்

கிச்சிபாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் (பஜார் ஃபீடர்) மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, வித்யா நகர், கடம்பூர், முனியப்பன் கோவில், சரஸ்வதி பள்ளி, செல்வ நகர், சன்யாசிகுண்டு பிரதான சாலை, வள்ளி நகர், குமரகிரி நகர், இட்டேரி சாலை, நீலக்ஷ்மி சாலை, எம்ஜிஆர் மருத்துவமனை, நீலகண்டன் தெரு, லட்சுமி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை, சுமார் 3 மணி நேரம் மின்சாரம்  தடை செய்யப்படும்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நாளை சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கு மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும். ஆகையால், போன் சார்ஜ் செய்வது, தண்ணீர் மோட்டார் போடுவது போன்று, மின்சாரம் தேவைப்படும் அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்துகொண்டால் மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.

