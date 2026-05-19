/Salem Power Cut: சேலத்தில் நாளை (மே 20) 5 மணி நேரம் பவர் கட், உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Power Cut News: சேலம் மாவட்ட மக்களே உஷார்! நாளை (மே 20) பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ள காரணத்தால், சில பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கெல்லாம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சேலம் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. சேலம் மாவட்டத்தில் முக்கிய பகுதிகளில் சில துணை மின் நிலையங்களில் நாளை (மே 20) மின்சாரம் துண்டிக்கப்படவுள்ளது. இந்த பகுதிகளில் சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின் வினியோகம் இருக்காது.
நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணத்தால், சேலத்தில் சில பகுதிகளில் மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை மின் தடையை எதிகொள்ளவுள்ள பகுதிகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படவுள்ள பகுதிகளின் பட்டியலில் உங்கள் பகுதி உள்ளதா என்பதை இந்த பதிவில் செக் செய்துகொள்ளுங்கள்.
மக்களுக்கு பாதுகாப்பான, தடையில்லாத, சீரான மின்சாரத்தை அளிக்க, சீரான இடைவெளியில் மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த பராமரிப்பு பணிகளின் போது, மின் தடை ஏற்படுவது வழக்கம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், மின் கம்பிகள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாகங்கள் ஆகியவை தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், இந்த மின் தடை அவசியமாகிறது என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
புத்திரகவுண்டம்பாளையம் துணை மின்நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக உமையாள்புரம், ஆரியபாளையம், முத்தாக் கவுண்டனூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (மே 20) காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 02.00 மணி வரை மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தும்பல் துணை மின்நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக தும்பல், கல்லேரிப்பட்டி, இடையப்பட்டி, கல்யாணகிரி இடையப்பட்டி புதூர், புத்திரகவுண்டம் பாளையம், பனைமடல் ஆரியபாளையம் பீடர் ஆகிய பகுதிகளில்நாளை (மே 20) காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 02.00 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்சார விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடவூர் துணை மின்நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, கெங்கவல்லி, தெடாவூர், ஆணையாம் பட்டி, வலசக்கல்பட்டி, புனல்வாசல், வீரகனுர், கிழக்குராஜா பாளையம், நடுவலூர், ஓதியத்தூர் பின்னனூர், லத்துவாடி, கணவாய்காடு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை 5 மணி நேரத்திற்கு மின்விநியோகம் தடைபடும்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் சுமார் 5 மனி நேரம் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும். ஆகையால், இந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்பி வைத்தல், ஆன்லைன் பணிகளை முடித்துக்கொள்ளுதல் போன்ற பணிகளை முன்னரே செய்தால், மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை தவிர்க்கலாம்.