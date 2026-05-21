/சேலத்தில் நாளை (மே 22) 5 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ

Salem Power Cut Area List: சேலம் மாவட்டத்தின் தும்பிப்பாடி, கருப்பூர், கிச்சிப்பாளையம் பகுதிகளில் நாளை (மே 22) மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் பகுடிகளின் முழு விவரம் இதோ!
Salem Power Cut News: சேலம் மாவட்டத்தில், நாளை (மே 22, வெள்ளிக்கிழமை), பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பல இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
சேலம் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. மாதந்தோறும் மின்சார வாரியம் சார்பில் துணை மின் நிலையங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் வழக்கமான மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் தற்போதும் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக தினமும் சில பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, நாளை (மே 22, வெள்ளிக்கிழமை) சேலத்தின் மிக முக்கியமான மூன்று துணை மின் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதனால், காலை 09.00 மணி முதல் மதியம் 02.00 மணி வரை சுமார் 5 மணி நேரம் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும். எந்தெந்த பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படப்போகிறது என்ற முழு விவரப் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
தும்பிப்பாடி துணை மின் நிலையம்: தும்பிப்பாடி மற்றும் ஓமலூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. பகுதிகளின் விவரம்: ஓமலூர் நகர், தும்பிப்பாடி, தாராபுரம், பூசாரிப்பட்டி, சிந்தாமணியூர், மேல்காமாண்டப்பட்டி, பண்ணப்பட்டி, செம்மாண்டப்பட்டி, காருவள்ளி, காமாண்டப்பட்டி, பெரியப்பட்டி, தொட்டம்பட்டி, பஞ்சுகாளிப்பட்டி, மரக்கோட்டை, கொட்டாலூர் புதூர், தின்னப்பட்டி, கொங்குப்பட்டி, சின்னதிருப்பதி, கஞ்சநாயக்கன்பட்டி, கோட்டாங்கல்லூர், பெரிய சாத்தப்பாடி, சின்ன சாத்தப்பாடி, அரங்கனூர், ஓலைப்பட்டி, கட்டபெரியாம்பட்டி, ஊ.மாரமங்கலம், பச்சனம்பட்டி, கருப்பணம்பட்டி, பல்பாக்கி, புக்கம்பட்டி, எம்.என்.பட்டி, குண்டுக்கல், செம்மனூர், வாழதாசம்பட்டி, காமலாபுரம், தீவட்டிப்பட்டி, கூகுட்டப்பட்டி, சிக்கனம்பட்டி, பொம்மியம்பட்டி, உம்பிளிக்கம்பட்டி.
கருப்பூர் மற்றும் சேலம் ஜங்ஷன் பகுதிகளைச் சுற்றியுள்ள பின்வரும் இடங்களில் நாளை 5 மணி நேரம் மின்சாரம் தடைபடும்: ஜாகீர் அம்மாபாளையம், ரெட்டிப்பட்டி, தர்மன் நகர், ராசிநகர், ஜங்ஷன் கருப்பூர், மேட்டுபதி, புதூர், எட்டிகுட்டைப்பட்டி, மோலாண்டிப்பட்டி, மயிலபாளையம், அடைக்கனூர், செக்காரப்பட்டி, குள்ளமநாயக்கன்பட்டி, புளியம்பட்டி, நாரணம்பாளையம், பெரியகரடு, பி.காமலா புரம், சக்கரசெட்டிபட்டி.
சேலம் மாநகரத்தின் மையப்பகுதிகள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் நிறைந்த கிச்சிப்பாளையம் துணை மின் நிலையப் பகுதிகளில் நாளை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள்: சேலம் குரும்பர் தெரு, கணக்கர் தெரு, சுப்பிரமணியன் தெரு, பஜார் தெரு, மஜித் தெரு, டவுன் போலீஸ் நிலையம், கோட்டை மாரியம்மன் கோவில், பழைய பஸ் நிலையம், பி.எஸ்.என்.எல். அலுவலகம், செர்ரி ரோடு, முதல் அக்ரஹாரம், 2-வது அக்ரஹாரம், 3-வது அக்ரஹாரம், சின்னகடை வீதி, பட்டைகோவில், மேட்டு மாரியம்மன் கோவில் தெரு, மேட்டு மக்கான் தெரு, சுவர்ணாம்பிகை தெரு, கண்ணன் தெரு, சிவசாமி தெரு, காசி விஸ்வநாதர் கோவில் தெரு, அரசமர பிள்ளையார் கோவில் தெரு, அத்தியமான் தெரு, நடேசன் தெரு, பங்களா தெரு, சாலை ரோடு, கிருஷ்ணன் கோவில் தெரு, சங்கராலயம் தெரு, டி.எம்.எஸ்.செட், லட்சுமி பேக்கேஜ் மில்.
இந்த மாதாந்திர பராமரிப்பு பணியின் போது மின் கம்பிகளில் உராய்ந்து நிற்கும் மரக்கிளைகளை அகற்றுதல், சேதமடைந்த மின் கம்பங்களை மாற்றுதல் மற்றும் டிரான்ஸ்பார்மர்களில் (Transformers) ஆயில் லெவல் சரிபார்த்தல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இந்த பகுதிகளில் மதியம் 2.00 மணிக்குள் பணிகள் விரைவாக முடிந்துவிட்டால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனினும், நாளை கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான குடிநீர் மற்றும் அன்றாடத் தேவைகளை காலை 9 மணிக்கு முன்பாகவே தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
குறிப்பாக மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் மற்றும் இன்வெர்ட்டர்களை (Inverters) இன்றே முழுமையாக சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது. ஆன்லைன் வழியில் வேலை செய்யும் (Work from home) ஊழியர்கள் மற்றும் இல்லத்தரசிகள் இந்த மின் தடையைக் கருத்தில் கொண்டு தங்களது பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ளலாம்.