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சேலத்தில் நாளை (ஜூன் 10) 8 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம் மின்தடை? லிஸ்ட் இதோ

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:25 PM IST

Power Cut News: சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளன. இதனால் மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Salem Power Cut (June 10): நாளை சேலம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட  சேலம் 230 கேவி எஸ்எஸ் துணை மின் நிலையம் மற்றும் குடமலை துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. இதனால் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என தெரிந்துகொள்ளலாம்.

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சேலம் மின்தடை

சேலம் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. நாளை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பல முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படவுள்ளது. அந்த பகுதிகள் குறித்த விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

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சேலம் மின்தடை

நாளை (ஜூன் 10, புதன்கிழமை) மின் வாரியம் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளாதால், சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மின்சாரம்  துண்டிக்கப்படும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

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சேலம் மாவட்ட செய்திகள்

நாளை  (ஜூன் 10, புதன்கிழமை) சேலம் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை, சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கு மின் விநியோகம் இருக்காது என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

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மின்சார தடை செய்திகள்

நாளை (ஜூன் 10, புதன்கிழமை) சேலம் மாநகர் மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், இந்த பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மின்வாரிய ஊழியர்களின் நலனுக்காக மின்சாரம் நிறுத்தப்படுவதாக மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

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ஜூன் 10 சேலத்தில் எங்கெல்லாம் மின்தடை

சேலம் தொகுதியில் உள்ள சேலம் 230 கேவி எஸ்எஸ் துணை மின் நிலையத்தில் ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மில், அனத்தனப்பட்டி, டவுன்-I, டவுன்-II, டவுன்-III, மணியனூர், தாதகாபட்டி, தாசுநாயக்கன்பட்டி, பூலாவரி, கரட்டூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.

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ஜூன் 10 சேலத்தில் எங்கெல்லாம் மின்தடை

கெங்கவல்லி தொகுதியை சார்ந்த குடமலை துணை மின் நிலையத்தில் ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக குடமலை கூலமாடு, 74.கிருஷ்ணபுரம், மண்மலை, கொண்டயம்பள்ளி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.

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சேலம் மின்தடை

நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் இருக்காது. ஆகையால், இந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் தண்ணீர் பிடிப்பது, போனை சார்ஜ் செய்தல் போன்ற முக்கிய பணிகளை நிறைவு செய்துகொள்ளுமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

TAGS:
Salem
Salem district
Power cut
EB
Shutdown
TN EB
Tamil nadu

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