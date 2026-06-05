/சேலத்தில் நாளை (ஜூன் 6) 8 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம் மின்தடை? லிஸ்ட் இதோ

Power Cut News: சேலம் மக்களே உஷார்!! நாளை 8 மணி நேரம் மின்தடை இருக்கும். நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Salem Power Cut: நாளை (ஜூன் 6, சனிக்கிழமை) சேலத்தின் சில பகுதிகளில் சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் இருக்காது. ஆகையால், மக்கள் மின்சாரம் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் பணிகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொண்டால் மின்தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.
நாளை ஜூன் 6 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை சேலம் மக்கள் பலருக்கு விடுமுறை நாளாக இருக்கும். வீட்டில் ஒய்யாரமாக ஓய்வெடுத்து டிவி பார்த்து மகிழலாம் என்ற எண்ணத்தில் இருப்போருக்கு சிறிய ஏமாற்றம் ஏற்படலாம். நாளை ஏற்படவுள்ள மின்சாரத் தடையே இதற்கு காரணமாகும்.
நாளை சேலம் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை, சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கு மின் விநியோகம் இருக்காது என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது
சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ள காரணத்தால், இந்த மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள துணை மின் நிலையங்களில் தொடர்ந்து மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, நாளை (ஜூன் 6, சனிக்கிழமை) கந்தம்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து கந்தம்பட்டி துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் மெய்யன் தெரு, சர்க்கார், சிவதாபுரம், கொல்லப்பட்டி, கொத்தாங்காடு, சுந்தர் நகர், காட்டூர், மல்லமூப்பம்பட்டி, வண்டிக்காரன் நகர், கனதி நகடர், கந்தம்பட்டி, சித்தனூர், கோனேரிக்கரை, கக்கன் காலனி, சண்முக செட்டிக்காடு, உடையார் தோட்டம், ஆண்டிப்பட்டி, அரியாவுண்டம்பட்டி, வேடுகத்தாம்பட்டி, எம்.ஜி.ஆர் நகர், திருமலைகிரி, காமநாயக்கன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
இவற்றுடன் புத்தூர், ராமகவுண்டனூர், நெய்காரப்பட்டி, போடிநாயக்கன்பட்டி, பெருமம்பட்டி, சோளம்பள்ளம், சேலத்தாம்பட்டி, பழைய சூரமங்கலம், ஜங்க்ஷன், ரங்கா நகர், மஜ்ரா கொல்லப்பட்டி, வட்டமுத்தாம்பட்டி, உழவர் சந்தை மற்றும் தளவாய்பட்டி ஆகிய பகுதிகளிலும் மின்தடை இருக்கும்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை (ஜூன் 6, சனிக்கிழமை) சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் இருக்காது என்பதால், மக்கள், குடிநீர், மொபைல் மற்றும் லேப்டாப் சார்ஜ், டார்ச் லைட் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான ஏற்பாட்டை முன்னரே செய்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது.
மக்களுக்கு தடையில்லாத, சீரான மின்சாரத்தை வழங்க, தமிழ்நாடு முழுவதும் அவ்வப்போது மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்த சமயங்களில் மின் தடை ஏற்படுவது வழக்கம்.