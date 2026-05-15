Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சேலத்தில் நாளை 8 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம் மின் வினியோகம் இருக்காது?

சேலத்தில் நாளை 8 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம் மின் வினியோகம் இருக்காது?

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 15, 2026, 03:32 PM IST|Updated: May 15, 2026, 03:32 PM IST

Power Cut News: சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணத்தால், பல்வேறு பகுதிகளில் மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சார தடை இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Salem Power Cut1/8

நாளை மே மாதம் 16 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை சேலம் மக்கள் பலருக்கு விடுமுறை நாளாக இருக்கும். வீட்டில் சொகுசாக ஓய்வெடுத்து, டிவி பார்க்கலாம் என கனவு கண்டுகொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு ஏமாற்றம் ஏற்படலாம். ஏனெனில், நாளை சேலத்தில் சில பகுதிகளில் சுமார் 8 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Salem Power Cut2/8

சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணத்தால், பல்வேறு பகுதிகளில் மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சார தடை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Salem News3/8

மக்களுக்கு தடையில்லாத, சீரான மின்சாரத்தை அளிக்க, அவ்வப்போது மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்த சமயங்களில் மின் தடை ஏற்படுவது வழக்கம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், மின் கம்பிகள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாகங்கள் ஆகியவை தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், இந்த மின் தடை அவசியமாகிறது என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

Salem Power Cut Areas4/8

தாரமங்கலம் துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, தாரமங்கலம், காடம்பட்டி, பெரியாம்பட்டி, வெள்ளக்கல்பட்டி, சிக்கம் பட்டி, அத்திராம்பட்டி, எம்.செட்டிப்பட்டி, சமுத்திரம், தொளசம்பட்டி, பவளத்தானூர், துட்டம்பட்டி, பூக்கார வட்டம், அமரகுந்தி, அத்திகாட் டானூர், புதுப்பாளையம், கருக்குப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சார வினியோகம் இருக்காது.

Salem Power Cut Areas5/8

கந்தம்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக குடுமியான் தெரு, மெய்யன் தெரு, பட்டக்காரன் தெரு, பக்கிரிகரடு, நெய்காரப்பட்டி, பெரியபுத்தூர், எம்.ஜி.ஆர். நகர், ஏரிக்கரை, மலங் காடு, இச்சிமரத்துக்காடு ஆகிய இடங்களில் நாளை மின் தடை இருக்கும்.

Salem Power Cut Areas6/8

இவை தவிர பெத்தநாய்க்கன்பாளையம், சின்னமசமுத்திரம், காளிசெட்டியூர், காந் திநகர், ஏத்தாப்பூர், கணேசபுரம், அபிநவம் ஆகிய பகுதிகளிலும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் வினியோகம் இருக்காது.

Namakkal Power Cut Areas7/8

சேலத்தின் அருகில் உள்ள மாவட்டமான நாமக்கல் மாவட்டத்திலும் நாளை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பின் வரும் இடங்களில் மின் தடை இருக்கும்: பரமத்திவேலூர், பரமத்தி, நல்லியாம்பாளையம், பொத்தனூர், வி.சூரி யாம்பாளையம், வீரணம்பாளையம், மாணிக்கநத்தம், கோப்பணம்பா ளையம், குப்புச்சிபாளையம், சேந்தமங்கலம், அக்கியம்பட்டி, கோனாணூர், பேரமாவூர், கொண்டமநாயக்கன்பட்டி, வடுகப்பட்டி, முத்துகாப்பட்டி, புதுக்கோம்பை, பழையபாளையம், சிவநாயக்கன்பட்டி, லக்கமநாயக்கன்பட்டி, சாலப்பாளையம், சிவியாம்பாளையம்,வளையப்பட்டி, புதுப்பட்டி, மேட்டுப்பட்டி, வாழவந்தி, ரெட்டையாம்பட்டி, ஜம்புமடை, செவந்திப்பட்டி, குரும் பப்பட்டி, நல்லூர், திப்ரமகாதேவி, வடுகப்பட்டி, மோகனூர், ஒருவந்தூர், அரூர்மேடு

Power Cut News8/8

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் சுமார் 8 மனி நேரம் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என்பதால், பொது மக்கள் இதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்பி வைத்தல், மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், ஆன்லைன் பணிகளுக்கான ஏற்பாடு, மிக்சி, கிரைண்டர் பணிகளை முடித்துக்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை முன்னரே செய்தால், மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.

Tags:
Salem
Salem district
Power cut
Namakkal
EB
Shutdown
TN EB
Tamil nadu

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திருச்சி மக்களே உஷார்! நாளை (மே 16) இந்த பகுதிகளில் மின் தடை: முழு விவரம் இதோ!

திருச்சி மக்களே உஷார்! நாளை (மே 16) இந்த பகுதிகளில் மின் தடை: முழு விவரம் இதோ!

Trichy12 min ago
2

‘இபோலா’ வைரஸ் தாக்கி 65 பேர் பலி! இந்த நோயின் அறிகுறிகள் என்ன?

Ebola Virus20 min ago
3

சென்னை: லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. CM விஜய் சொன்ன குட் நியூஸ்

TN Government34 min ago
4

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தொடங்கும் பருவமழை! இந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்..

TN Weather52 min ago
5

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு தீருமா? இந்தியா-அமீரகம் இடையே எரிசக்தி ஒப்பந்தம்

PM Modi UAE Visit1 hr ago