/சேலத்தில் நாளை (ஜூலை 4) 8 மணி நேரம் மின்தடை: உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Tamil Nadu Power Cut News: நாளை சேலம் மாவட்டத்தில் முக்கிய பகுதிகளில் சுமார் 8 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும். பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Salem Power Cut: சேலம் மாவட்டத்தில் தும்பிப்பாடி, ஐவேலி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில், ஓமலூர், சங்ககிரி, மேல்காமாண்டப்பட்டி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 4), சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படவுள்ளதாக மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில் தும்பிப்பாடி, ஐவேலி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில், ஓமலூர், சங்ககிரி, மேல்காமாண்டப்பட்டி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 4), சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படவுள்ளதாக மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
நாளை (ஜூலை 4) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என அறிவிப்பு வந்துள்ளது. எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்ற விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
சேலம் தும்பிப்பாடி துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் உள்ள மேல்காமாண்டப்பட்டி, ஓமலூர் நகர், தொட்டம்பட்டி, தும்பிப்பாடி, தின்னப்பட்டி, கோட்டாங்கல்லூர், ஓலைப்பட்டி, கருப்பனம்பட்டி, வடகம்பட்டி, காமலாபுரம், சிக்கனம்பட்டி, பண்ணப்பட்டி, பூசாரிப்பட்டி, காடையாம்பட்டி, டேனிஷ்பேட்டை, கொங்குப்பட்டி, பெரியசாத்தப்பாடி, கட்டபெரியாம்பட்டி, பல்பாக்கி, குண்டுக்கல், காமாண்டப்பட்டி, செம்மாண்டப்பட்டி, சிந்தாணியூர், பஞ்சுகாளிப்பட்டி, தாராபுரம், சின்ன திருப்பதி, சின்ன சாத்தப்பாடி, ஊ.மாரமங்கலம், புக்கம்பட்டி, செம்மனூர்ம் தீவட்டிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை சுமார் 8 மணி நேரம் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.
மேலும் தும்பிப்பாடி துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் உள்ள காருவள்ளி, பெரியபட்டி, மரக்கோட்டை, கொட்டாலூர் புதூர், கஞ்ச நாயக்கன்பட்டி, அரங்கனூர், பச்சனம்பட்டி, எம்.என்.பட்டி, வாழதாசம்பட்டி, கூகுட்டப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளிலும் மின்சாரம் இருக்காது.
ஐவேலி துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் உள்ள சங்ககிரி நகர், சங்ககிரி ரயில் நிலையம், தேவண்ண கவுண்டனூர், சுண்ணாம்பு குட்டை, ஐவேலி, ஒலக்க சின்னானூர், தங்காயூர், அக்கமாபேட்டை, வடுகப்பட்டி, இடையப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை சுமார் 8 மணி நேரம் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.
மேலும் ஐவேலி துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் உள்ள வளைய செட்டிபாளையம், ஆவரங்கம் பாளையம், வைகுந்தம், இருகாலூர், வெள்ளையம் பாளையம், காளி கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய இடங்களிலும் மின்தடை இருக்கும்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாவட்டங்களில் மக்களுக்கு தடையில்லா மின்சாரத்தை அளிக்க தமிழக மின் வாரியம் அவ்வப்போது பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறது. இந்த நேரங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் நிறுத்தப்படுகின்றது.
நாளை (ஜூலை 4), சனிக்கிழமை சேலம் மாவட்டத்தில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதால், இந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் தண்ணீர் பிடிப்பது, போனை சார்ஜ் செய்தல் போன்ற பணிகளை முன்னரே செய்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.