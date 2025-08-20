English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விவாகரத்திற்குப் பின் ஊர் சுற்றும் சமந்தா! இதுவரை எங்கெல்லாம் சென்றுள்ளார் பாருங்க!

After Divorce Samantha World Travel: விவாகரத்திற்குப் பிறகு சமந்தா தனக்கே நேரம் கொடுத்து உலகப் பயணங்களைத் தொடங்கினார். தனிமையில் அமைதி, மனநிம்மதி, சுகாதாரம் மற்றும் புதிய அனுபவங்களை அனுபவித்தார்.

Samantha Travel

After Divorce Samantha World Travel: ஸ்விட்சர்லாந்து, பிரான்ஸ், பாலி, கேரளா, அந்தமான், இத்தாலி, கிரீஸ், கோவா, ஹிமாச்சல் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் அவர் தனிப்பட்ட அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளார். சமூக ஊடகங்களில் புகைப்படங்கள், கலை மற்றும் கலாச்சார தருணங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
1 /8

Switzerland விவாகரத்திற்க்கு பிறகு சமந்தா தனியாக ஸ்விட்சர்லாந்து சென்றார். அழகான மலையகங்கள், ஏரி காட்சிகள், குளிர் கால சூழல் அனுபவித்து, தனிமையில் அமைதியும் மனநிம்மதியும் பெற்றார்.

2 /8

France பிரான்ஸ் பயணத்தில் சமந்தா பாரிஸ் நகரின் கலை, கலாச்சாரம், புகைப்பட தருணங்களை பகிர்ந்தார். காபே கலாச்சாரம், பழைய தெருக்கள் மற்றும் உணவக அனுபவம் அவருக்கு புதிய அனுபவத்தைத் தந்தது.

3 /8

Bali, Indonesia பாலி தீவு பயணத்தில் சமந்தா யோகா, தியானம், விலங்குகள் மற்றும் கடல் அழகுகளை அனுபவித்தார். மனநலம், உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட்டு, தனியுரிமையிலும் சுகமான நேரம் கழித்தார்.

4 /8

Kerala, India கேரளா ஹில்ஸ்டேஷன்கள், பாசுரக்காடுகள் மற்றும் தெற்கிந்திய இயற்கை காட்சிகள் அவர் அனுபவித்த இடங்கள். புத்துணர்ச்சி, அமைதி மற்றும் இயற்கையுடன் இணைவது தனிப்பட்ட பயணம்.

5 /8

Italy இத்தாலி பயணத்தில் சமந்தா ரோம் மற்றும் வெனிஸ் நகரங்களில் கலாச்சாரம், கலை, கட்டிடக்கலை பார்வை மற்றும் புகைப்பட அனுபவங்களை அனுபவித்தார்.

6 /8

Greece கிரீஸ் தீவுகளில் பழமையான கட்டிடங்கள், கடல் மற்றும் நகர காட்சிகளை ரசித்து சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்தார். தனிமையில் அமைதி மற்றும் சுகாதார அனுபவம் பெற்றார்.

7 /8

Goa, India கோவா கடற்கரை பயணத்தில் சூரிய உதயம், கடல் விளையாட்டு, காபே நேரம் அனுபவித்து, தனிமை அமைதி மற்றும் புத்துணர்ச்சியை பெற்றார்.

8 /8

Rajasthan, India ராஜஸ்தான் வரலாற்று நகரங்கள், கோட்டைகள், கலை மற்றும் கலாச்சார காட்சிகள்; தனிமை, புகைப்படம், பழைய கலாச்சார அனுபவம் அவருக்கு உற்சாகம் கொடுத்தது.

