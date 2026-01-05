Samsung Galaxy S25 5G: 18,000 மாபெரும் தள்ளுபடி... மிரள வைக்கும் Amazon ஆஃபர்

அமேசான் விற்பனையில் Samsung Galaxy S25 5G ஸ்மார்ட்போனுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
அமேசானிலிருந்து மிகவும் மலிவு விலையில் Samsung Galaxy S25 5G வாங்கலாம்.
அமேசான் இந்த போனில் 19% தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.
இந்த போன் ₹15,000 க்கும் அதிகமான நேரடி தள்ளுபடியைப் பெறுகிறது.
குறைந்த விலையில் Samsung Galaxy S25 5G வாங்க இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. Samsung நிறுவனம் விரைவில் Samsung Galaxy S26 தொடரை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. அதன் அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, நிறுவனம் பழைய மாடல்களின் விலையைக் குறைத்துள்ளது. பழைய Samsung Galaxy S25 தொடர் தற்போது Amazon இல் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. அதன்படி இந்த தொலைபேசியில் 19% தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Amazon இலிருந்து மிகவும் மலிவு விலையில் Samsung Galaxy S25 5G ஐ வாங்க இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. தொலைபேசியின் ஒரிஜினல் விலை ₹80,999 ஆகும். ஆனால் Amazon நிறுவனம் தற்போது தொலைபேசியில் 19% தள்ளுபடியை வழங்கியுள்ளது, அதன்படி அமேசான் தளத்தில் 65,988 ரூபாய்க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
இதனுடன் சலுகை முடிவடையவில்லை. நீங்கள் ஒரு பிரைம் உறுப்பினராக இருந்து Amazon Pay ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி இந்த தொலைபேசியை வாங்கினால், கூடுதலாக 5% தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.
இந்த போனில் ரூ.3,299 கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெறலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த 5G போனை இந்த சலுகையின் கீழ் ரூ.18,310 தள்ளுபடியுடன் வாங்கலாம்.
Samsung Galaxy S25 5G இல் 6.2-இன்ச் முழு HD பிளஸ் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. Galaxy S25 ஆக்டா-கோர் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 7 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. Galaxy S25 ஆனது 146.9 மிமீ நீளம், 70.5 மிமீ அகலம், 7.2 மிமீ தடிமன் மற்றும் 162 கிராம் எடை கொண்டது.
Galaxy S25 இன் பின்புறத்தில் மூன்று கேமராக்கள் உள்ளன. 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா (Primary Camera). 12 மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமரா. 10 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா (OIS ஆதரவுடன்). இந்த ஸ்மார்ட்போனில் முன்பக்கத்தில், f/2.2 துளை (Aperture) கொண்ட 12 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா உள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டை சிம் (Dual SIM) ஆதரவு, 5G மற்றும் 4G LTE, Wi-Fi 7 (சமீபத்திய மாடல்களில் 6E-க்கு பதில் Wi-Fi 7 எதிர்பார்க்கப்படுகிறது), புளூடூத் 5.3, GPS மற்றும் NFC, USB Type-C 3.2 போர்ட் உள்ளது.