Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+ : வித்தியாசம் என்ன..? எது வாங்குவது பெஸ்ட்?

Samsung Galaxy S26 மற்றும் S26+ ஆகியவற்றுக்கு இடையே எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்ற குழப்பம் பலருக்கும் இருக்கும். பார்ப்பதற்கு இரண்டுமே ஒரே மாதிரியாகத் தெரிந்தாலும், நிஜமான பயன்பாட்டில் சில முக்கியமான மாற்றங்கள் உள்ளன. உங்களுக்கான சரியான மொபைலைத் தேர்ந்தெடுக்க இதோ சில குறிப்புகள்:
Galaxy S26 vs S26 : Same idea, different size இரண்டு போன்களுமே இந்த ஆண்டு அதே "பாதுகாப்பான" அணுகுமுறையைத் தான் பின்பற்றுகின்றன. உங்களுக்குப் பெரிய அளவில் அதிரடியான மாற்றங்கள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், மிகச்சிறப்பாகச் செயல்படக்கூடிய ஒரு நம்பகமான ஃபிளாக்ஷிப் (Flagship) அனுபவம் இதில் நிச்சயம் கிடைக்கும்.
Familiar design தட்டையான கட்டமைப்பு, எளிமையான கேமரா அமைப்பு, நேர்த்தியான தோற்றம் - இதுதான் கிளாசிக் சாம்சங். இது ஒரு பிரீமியம் தோற்றத்தைக் கொடுத்தாலும், உண்மையைச் சொல்லப்போனால், இதை பழைய கேலக்ஸி எஸ் மாடல்களிலிருந்து வேறுபடுத்திப் பார்ப்பது கடினம். இரண்டு போன்களுமே வடிவமைப்பில் ஒரே மாதிரியாகத் தெரிகின்றன.
Compact vs bigger comfort Galaxy S26 கையில் மிகவும் இலகுவாகவும், ஒரு கையால் பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாகவும் உள்ளது. S26+ அளவில் பெரிதாக இருந்தாலும், நீண்ட நேரம் பயன்படுத்துவதற்கு குறிப்பாக உள்ளடக்கங்களைக் காண்பதற்கு மிகவும் சௌகரியமாகவே இருக்கிறது.
Display Is Where The Plus Wins இரண்டுமே 120Hz AMOLED திரைகளைக் கொண்டுள்ளன; இருப்பினும், Plus மாடலில் உள்ள 6.7-அங்குலத் திரையானது வீடியோக்கள், வாசிப்பு மற்றும் பல்பணிச் செயல்பாடுகளுக்குத் தெளிவாகவே சிறந்த அனுபவத்தைத் தருகிறது.
Cameras Feel Familiar Again கேமராவின் அமைப்பு மாற்றப்படவில்லை, அது தெளிவாகத் தெரிகிறது. பகல் நேரப் புகைப்படங்கள் நன்றாகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரத் தகுந்ததாகவும் இருக்கின்றன, ஆனால் குறைந்த ஒளியில் அதன் செயல்பாடு சுமாராகவும் சில நேரங்களில் சீரற்றதாகவும் உள்ளது.
Battery Makes The Real Difference இங்குதான் அந்த வித்தியாசம் தெளிவாகத் தெரிகிறது. S26+ மாடலானது தனது 4,900mAh பேட்டரியின் உதவியால் மிக எளிதாக நீண்ட நேரம் நீடித்து உழைக்கிறது; அதேவேளையில், S26 மாடலானது வழக்கமான பயன்பாட்டில் ஒரு நாள் மட்டுமே தாங்கக்கூடிய ஒரு போனாக உள்ளது.
Performance is solid, but not perfect Exynos 2600 அன்றாடப் பணிகளைச் சீராகக் கையாளுகிறது. கேமிங் அனுபவமும் நிலையாகவே உள்ளது; இருப்பினும், நீண்ட நேரம் விளையாடும்போது வெப்ப மேலாண்மை குறிப்பாக S26+ மாடலில் சற்றுத் தெளிவாகவே உணரப்படலாம்.
Software And AI Features One UI 8.5 பல அம்சங்களையும் AI கருவிகளையும் கொண்டு வருகிறது. 'Circle to Search' போன்ற சில அம்சங்கள் பயனுள்ளதாகத் தோன்றுகின்றன; அதேவேளையில், மற்ற சில அம்சங்கள் இதில் இடம்பெற்றிருந்தாலும், அவற்றை நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடியவையாக இருப்பதில்லை.
Which One Should You Buy உங்களுக்கு ஒரு கச்சிதமான ஃபோன் வேண்டுமென்றால், S26-ஐ வாங்குங்கள். நீங்கள் பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் பெரிய டிஸ்ப்ளேவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தால், S26+-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள்.