Samsung S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: என்ன வித்தியாசம், எது பெஸ்ட்?

Samsung Galaxy S26 Ultra மற்றும் iPhone 17 Pro Max இடையேயான கேமரா போட்டி மிகவும் பேசும் பொருளாக இருக்கிறது. ஒருபுறம், 200MP சென்சார் மற்றும் மேம்பட்ட ஜூமின் சக்தி உள்ளது, மறுபுறம், ProRes வீடியோ மற்றும் Dolby Vision போன்ற தொழில்முறை அம்சங்கள் உள்ளன. இரண்டு போன்களும் வெவ்வேறு வகையான பயனர்களை குறிவைக்கின்றன. அவற்றின் கேமராக்களுக்கு இடையிலான ஐந்து முக்கிய வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
உலகின் சிறந்த கேமரா போன்களைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு பெயர்கள் பெரும்பாலும் நினைவுக்கு வருகின்றன, Samsung Ultra மற்றும் iPhone Pro Max ஆகும். ஆப்பிளின் iPhone 17 Pro Max ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் Samsung Galaxy S26 Ultra இந்த மாதம் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. S26 Ultra போனின் கேமரா அம்சங்கள் பற்றிய பல முக்கிய விவரங்கள் வெளியீட்டிற்கு முன்பே கசிந்துள்ளன. இரண்டு போன்களும் கேமரா தொழில்நுட்பம், ஜூம், வீடியோ மற்றும் AI செயலாக்கத்தில் வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றுவதாகத் தெரிகிறது. எனவே, வாங்குவதற்கு முன், எந்த தொலைபேசியின் கேமரா எந்தெந்த பகுதிகளில் சிறந்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.
அறிக்கைகளின்படி, Samsung Galaxy S26 Ultra மேம்பட்ட நிலைப்படுத்தலுடன் 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராவைக் கொண்டிருக்கலாம். இது 12MP ஆட்டோஃபோகஸ் செல்ஃபி கேமராவையும் கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மறுபுறம், iPhone 17 Pro Max 48MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 18MP முன் கேமராவுடன் வருகிறது. Samsung மிகவும் விரிவான மற்றும் அகலமான பிரேம் செய்யப்பட்ட புகைப்படங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் Apple ஸ்கின் டோன் மற்றும் இயற்கையான தோற்றத்திற்கு முன்னுரிமை தருகிறது.
Samsung Galaxy S26 Ultra மீண்டும் 200MP முதன்மை சென்சார் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் இந்த முறை f/1.4 என்ற பெரிய துளையுடன், குறைந்த வெளிச்சத்தில் அதிக ஒளியைப் பிடிக்க அனுமதிக்கிறது. இது இரவு புகைப்படங்கள் மற்றும் உட்புற படப்பிடிப்புகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். iPhone 17 Pro Max 48MP பிரதான கேமராவுடன் வருகிறது, ஆனால் இது ஒரு பெரிய பிக்சல் அளவு மற்றும் சென்சார்-ஷிப்ட் OIS இலிருந்து பயனடைகிறது. ஆப்பிள் ரெசல்யூஷனை விட வண்ண துல்லியம் மற்றும் நிலையான முடிவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது.
Samsung S26 Ultra இல் இரட்டை டெலிஃபோட்டோ அமைப்பு இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது, இதில் 5x பெரிஸ்கோப் மற்றும் 3x டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஒற்றை 4x பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸைக் கொண்டுள்ளது. சாம்சங் நீண்ட தூர புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் உயர்-ஜூம் ஷாட்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
வீடியோவைப் பொறுத்தவரை ஆப்பிள் ஒரு வலுவான போட்டியாளராக உள்ளது. ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ், ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision HDR மற்றும் 120fps வரை உயர்தர பதிவு ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. Samsung S26 Ultra 8K வீடியோ, HDR10+ மற்றும் ProVisual எஞ்சினை அடிப்படையாகக் கொண்ட மேம்படுத்தப்பட்ட நிலைப்படுத்தலுடன் பதிலளிக்கத் தயாராக உள்ளது.
A19 Pro சிப்புடன் இணைந்து ஆப்பிளின் computational photography எடுத்தல், இயற்கையான வண்ணங்களையும் நிலையான முடிவுகளையும் வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. Samsung Galaxy S26 Ultraவின் மேம்படுத்தப்பட்ட AI மற்றும் ProVisual Engine நிறம், ஸ்கின் டோன் மற்றும் விவரங்களுக்கான மென்பொருள் மேம்பாடுகளில் கவனம் செலுத்தும்.