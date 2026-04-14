30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி-புதன் சேர்க்கை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்!

ஜோதிட அதிசயம்: 30 வருடங்களுக்கு பின் இணையும் சனி-புதன்; பின்வரும் இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் காட்டில் பணமழை! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

 
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, ஏப்ரல் 11 அன்று இரவு 1:16 மணியளவில் புதன் பகவான் மீன ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். ஏற்கனவே மீன ராசியில் சனி பகவான் அமர்ந்திருப்பதால், இந்த புதன்-சனி சேர்க்கை சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிகழ்ந்துள்ள ஒரு அரிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.  

இந்த கிரக சேர்க்கையானது ரிஷப ராசியினரின் 11-வது வீட்டில் நிகழ்ந்துள்ளதால், இவர்களின் வருமானமும் வங்கி இருப்பும் கணிசமாக உயரும். தொழில் வளர்ச்சியில் புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்பட்டு, நீண்டகாலப் பிரச்சினைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும்.   

மிதுன ராசியின் ஆளும் கிரகமே புதன் என்பதால், இந்த சேர்க்கை அவர்களுக்கு சிறந்த அறிவாற்றலையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கும். இவர்களது தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அமோக முன்னேற்றம் உண்டாவதுடன், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த கடன் தொல்லைகளும் நீங்கும்.   

தனுசு ராசியினருக்கு இந்த சனி-புதன் சேர்க்கையால் நிதி நிலையில் அசுர வளர்ச்சி உண்டாக போகிறது. சனியின் கனிவான பார்வையால் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இவர்களின் வருமானம் உயர்வதோடு, தொழில் வாழ்க்கையில் இதுவரையில் இருந்து வந்த பிரச்சினைகளும் தீரும்.   

இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கும் சமூகத்தில் நன்மதிப்பு அதிகரிக்கும். புதன் பகவானின் ஆசியால் இவர்களது தன்னம்பிக்கை மற்றும் நினைவாற்றல் மேம்பட்டு, பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடனான உறவு சுமூகமாக இருக்கும்.   

இந்த அரிய இணைப்பின் விளைவாக, இந்த மூன்று ராசியினருக்கும் பொருளாதார மற்றும் தொழில் ரீதியில் உச்சகட்ட பலன்கள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத திடீர் பணவரவுகள் மற்றும் புதிய வருமான வழிகள் இவர்களுக்குத் திறக்கப்படும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!