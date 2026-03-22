English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்

Sani Nakshatra Peyarchi Palangal: மார்ச் 21 அன்று, சனி பகவான் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிரவேசிக்கிறார்; வரும் ஏப்ரல் 17 வரை சனி இதே நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பார். இந்த இடப்பெயர்வு மேஷம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ராசிகளுக்கு தொழில், நிதிநிலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் சாதகமான பலன்களைத் தரும்.
1 /10

மார்ச் 21 அன்று, ஏறக்குறைய மாலை 4:00 மணியளவில், சனி கிரகம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் இடம்மாற்றம் செய்துள்ளார். இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதை சனி பகவானே ஆவார்; சனி கிரகம் வரும் ஏப்ரல் 17 வரை இப்பாதத்திலேயே நிலைத்திருக்கும். ஜோதிடத்தின் படி, நட்சத்திரத்தில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது; ஏனெனில், இது பல ராசிகளின் மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  

2 /10

ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, சனியின் நட்சத்திரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றம், குறிப்பாக மூன்று ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்குச் சாதகமான பலன்களை அளிக்கக்கூடும். இவற்றுள், ஒரு ராசியினர் தற்போது சனியின் 'ஏழரைச் சனி' காலத்தை கடந்து வருகின்றனர்; மற்ற இரு ராசியினர் சனியின் 'அஷ்டமச் சனி' மற்றும் 'அர்த்தாஷ்டம சனி' ஆதிக்கத்தில் உள்ளனர். ஆகையால், இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது மேற்கூறிய ராசிகளுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.  

3 /10

மேஷம்: மேஷ ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தற்போது 'ஏழரை சனியின்' முதல் காலகட்டத்தைக் கடந்து வருகின்றனர்; இருப்பினும், இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது இந்த ராசிகளின் வாழ்வில் தற்போது நிலவி வரும் பெரும் இடர்பாடுகளைக் குறைக்கக்கூடும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் நற்பலன்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தங்கள் வேலையை விட்டு விலகி, சொந்தத் தொழிலைத் தொடங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். மேலும், நல்வாய்ப்புகளைப் பெறுவதுடன், மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்திலிருந்து நிவாரணமும் அடையக்கூடும்.  

4 /10

மேஷ ராசி: இக்காலகட்டத்தில், மேஷ ராசியைச் சேர்ந்தவர்களின் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் அன்பு நிறைந்த சூழல் நிலவக்கூடும். குடும்ப வாழ்க்கை சமச்சீராக அமைவதுடன், மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும் நேர்மறையான அனுபவங்களையும் இவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடும்.  

5 /10

சிம்மம்: சனி பகவானின் இரண்டரை ஆண்டுப் பெயர்ச்சி தற்போது சிம்ம ராசியினரைப் பாதித்து வருகிறது; இருப்பினும், சனி பகவான் 'உத்திரட்டாதி' நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிரவேசித்துள்ளது உங்களுக்குச் சுபமாக இருக்கக்கூடும். உங்கள் பொருளாதார நிலைமையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கணிசமான நன்மைகளைப் பெறக்கூடும்; மேலும், ஒரு முக்கிய வணிக ஒப்பந்தத்தைப் பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது. செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடனான உங்கள் தொடர்புகள் வலுப்பெறும்.  

6 /10

சிம்ம ராசி: இக்காலகட்டத்தில், சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்தவர்களின் வீடு மற்றும் குடும்ப வாழ்வில் இணக்கமான சூழல் நிலவ வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மேலும், பிள்ளைகள் தொடர்பான நற்செய்திகள் வந்து சேரவும் வாய்ப்புள்ளது.  

7 /10

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது அர்த்தாஷ்டம சனி தாக்கம் இருந்து வருகிறது. சனியின் இந்த இடப்பெயர்ச்சியானது, எதிர்காலத்தில் மிகுந்த பயன் தரக்கூடிய புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகளை தரும். நண்பர்களின் துணையுடன் ஒரு முக்கியப் பணியை நீங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வீர்கள்; மேலும், குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் உங்களின் உறவு வலுப்பெறும். அத்துடன், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்தும் உங்களுக்குத் தகுந்த ஆதரவு கிடைக்கும்.  

8 /10

சனியின் முழுமையான அருளைப் பெற, சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபமேற்றி, கருப்பு எள், நீல நிற மலர்கள் கொண்டு, எளிய மனதுடன் வழிபாடு செய்வது சிறந்தது.

9 /10

சனி காயத்ரி மந்திரம் சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வர பகவானின் அருளைப் பெற்று, ஏழரைச் சனி, அஷ்டமச் சனி பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவும். "ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே சாயாபுத்ராய தீமஹி தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்" இந்த மந்திரத்தை 108 முறை அல்லது 9 முறை ஜபிக்கவும்.  

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Next Gallery

தினசரி ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறந்த நாள்?