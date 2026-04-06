இன்னும் 11 நாட்களில் சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு நிதி இழப்பு, மன அழுத்தம், கஷ்ட காலம்

Sani Nakshatra Peyarchi In Uthrattathi : சனி கிரகம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தின் வழியாகப் பயணிக்கத் தொடங்கும் போது, ​​அது அனைத்து ராசிகளின் மீதும் சாதகமான மற்றும் பாதகமான தாக்கங்களையும் ஏற்படுத்தும். சனியின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது, எந்த நான்கு ராசிகளுக்கு அசுப பலன்களைத் தரப் போகிறது என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.
2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17, வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை 4:05 மணிக்கு, சனி கிரகம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பிரவேசிக்கிறது. சனி கிரகம் இந்த நட்சத்திரப் பாதத்திற்குள் மாறுவதால், நான்கு ராசிகளுக்கு சவால்கள் நிறைந்த காலகட்டமாக இருக்கும். இந்த நபர்களுக்கு, நிதி இழப்பு, தோல்வி மற்றும் மன அழுத்தம் நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும். எனவே அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.  

ரிஷபம்: சனி பகவான் பல்வேறு நட்சத்திர பாதங்கள் வழியாகப் பயணிக்கும் இக்காலகட்டம், ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குக் கடுமையான சோதனைகள் நிறைந்த நாட்களாக அமையக்கூடும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில், முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இக்காலத்தில் நிதி இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது; மேலும், கடன் சுமையும் அதிகரிக்கக்கூடும். குடும்ப விவகாரங்களில் எழும் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது முரண்பாடுகள், உங்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும்.  

கன்னி: கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நட்சத்திர பாதங்கள் வழியாகச் சனி பகவான் மேற்கொள்ளும் பெயர்ச்சியானது சவாலானதாக அமையக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்ப்பதுடன், முக்கிய வணிக முடிவுகளை எடுப்பதையும் ஒத்திவைப்பது நல்லது. குடும்பத்திற்குள் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றி, அது உங்களுக்கு மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும். வருமானம் குறையவும், அதே வேளையில் செலவுகள் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.  

தனுசு: தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நட்சத்திர பாதங்கள் வழியாக நடைபெறும் சனியின் பெயர்ச்சியானது இழப்புகளை ஏற்படுத்தும். நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியம்; ஏனெனில், பண இழப்புகள் ஏற்படலாம். உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் நீங்கள் சில பின்னடைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். பணியிடத்தில் மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் நிறைந்த சூழல்கள் உருவாகக்கூடும். மேலும், உங்கள் தொழில் கூட்டாளியிடமிருந்து துரோகத்தைச் சந்திக்க நேரிடும்.  

கும்பம்: கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நட்சத்திர பாதங்கள் வழியாகச் சனியின் பெயர்ச்சி ஒரு சவாலான காலகட்டத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். பணியிடத்தில் மனச்சோர்வு அதிகரிக்கலாம்; தொழிலில் நிதி இழப்புகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அடிப்படை வசதிகளில் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம். பாதகமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும்போது பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். மாணவர்கள் கூடுதல் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுள்' என்று அழைக்கிறோம். அந்த வகையில் சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, 'சனி ஸ்தோத்திரம்' மற்றும் அவருக்கெனச் சிறப்பித்த மந்திரங்களை ஜபிப்பது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். சனி பகவானுக்குரிய சக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் கூறி வந்தால்,  ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, போன்ற பிடியில் இருந்து நிவாரணம் தர உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

