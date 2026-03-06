சனியின் பிடியில் சிக்கும் ராசிகள்.. தப்பிக்க உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரம் இதோ!

உங்கள் ராசிக்கு ஏழரை சனியா? பயம் வேண்டாம்.. சனி பகவானின் அருளை பெற பின்வரும் மந்திரத்தை மட்டும் சொல்லுங்க! முழு விவரம் இதோ.
இன்று மார்ச் 6 காலை 8.24 மணியளவில் சனிப்பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது. சனி பகவான், கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு இடம் பெயர்ந்துள்ளார்.
இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் மேஷ ராசிக்கு ஏழரை சனியின் தொடக்கமும், மீன ராசிக்கு ஜென்ம சனியும், கும்ப ராசிக்கு ஏழரை சனியின் கடைசி கட்டமும் நடைபெறுகிறது.
சிம்ம ராசிக்கு அஷ்டம சனியாகவும், தனுசு ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனியாகவும், கன்னி ராசிக்கு கண்டக சனியாகவும் சனி பகவான் அமைவதால் இந்த ராசிக்காரர்கள் அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
கடந்த ஏழரை ஆண்டுகளாக சனியின் பிடியில் சிக்கி தவித்த மகர ராசிக்காரர்கள், இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் ஏழரை சனியில் இருந்து முழுமையாக விடுபடுகிறார்கள். இதனால் இவர்களுக்கு இனி அதிர்ஷ்டம் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.
சனியின் சங்கடத்தில் இருந்து தப்பிக்க, "ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே; கட்கஹஸ்தாய தீமஹி: தந்நோ மந்த்ஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற சனி காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிப்பது நன்மையை தரும் என ஜோதிடர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
இந்த சனி மந்திரத்தை தினமும் அல்லது சனிக்கிழமைகளில் 108 முறை உச்சரித்து வந்தால், சனியின் தோஷங்கள் விலகி நீண்ட ஆயுளும், அளவற்ற செல்வமும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.