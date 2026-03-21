மே 17 ஆட்டத்தை தொடங்கும் சனி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும், வெற்றி மேல் வெற்றி

Sani Peyarchi 2026 Palangal On May 17 : ஜோதிடத்தில், சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் தாக்கத்தை அனைத்து ராசிகளின் வாழ்விலும் நேரடியாகக் காண முடியும். எனவே, வரும் மே 17-ஆம் தேதி நிகழவிருக்கும் சனியின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் எந்தெந்த ராசிகள் பயனடையப்போகின்றன என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மே 17-ஆம் தேதியன்று, சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கிறார். ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன் ஆவார்; ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, புதனுக்கும் சனிக்கும் இடையே நட்பு ரீதியான உறவு நிலவுவதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, சனியின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது, பலருடைய வாழ்க்கையில் — குறிப்பாக தொழில் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த விஷயங்களில் — குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் கர்மம், ஒழுக்கம் மற்றும் நீதி ஆகியவற்றின் அடையாளமாகப் போற்றப்படுகிறார்; அதே வேளையில், புதன் பகவான் அறிவுத்திறன், தகவல் தொடர்பு, வர்த்தகம் மற்றும் தர்க்கரீதியான சிந்தனை ஆகியவற்றைக் குறிப்பவராகத் திகழ்கிறார். சனி பகவான் புதனின் நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் வேளையில், யார் ஒருவர் கடின உழைப்புடனும் நேர்மையுடனும் பணியாற்றுகிறாரோ, அவர் தனது முயற்சிகளுக்குரிய மிகச்சிறந்த பலன்களைப் பெற்று மகிழ்வார். இதன் வாயிலாக வெற்றியும் கைகூடும். எனவே, சனியின் நட்சத்திர நிலையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றத்தினால் எந்தெந்த ராசிச் சின்னங்கள் நன்மையடையப்போகின்றன என்பதை ஆராய்வோம்.
ஜோதிடத்தில், ரேவதி நட்சத்திரம் 27-வது மற்றும் இறுதி நட்சத்திரமாகத் திகழ்கிறது; இது மீன ராசியின் இறுதிப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது நிறைவு மற்றும் புதிய தொடக்கங்களின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதை பூஷன் ஆவார்; இவர் ஒரு தெய்வீக வழிகாட்டியாகவும் பாதுகாவலராகவும் அறியப்படுகிறார். இதன் சின்னம் மீன் ஆகும்; இது உணர்திறன் மற்றும் ஆன்மீக ஆழத்தைக் குறிக்கிறது.
மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் சாதகமானக அமையக்கூடும். தொழில் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் தடைகள் படிப்படியாக விலகக்கூடும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்; பதவி உயர்வு பெறலாம். ஊடகம், எழுத்து, சந்தைப்படுத்தல், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறைகளைச் சார்ந்திருப்பவர்கள் சிறப்பான நன்மைகளைப் பெறக்கூடும். மேலும், வணிகத் துறையில் புதிய தொடர்புகளை பெறலாம். இதனால் பல புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசியைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியால் பயனடையக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் பணிகள் பாராட்டப்படும். பதவி உயர்வு அல்லது ஒரு மாற்றத்திற்காக நீண்ட காலமாக காத்திருப்பவர்களுக்கு நற்செய்தி கிடைக்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கும் சாதகமான பலன் கிடைக்கும்.
மகரம்: இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது மகர ராசியினருக்கு சாதகமாக அமையும். உங்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். அரசு அல்லது நிர்வாகத் துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் இதன் மூலம் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். பணிச்சுமை அதிகரிக்கக்கூடும், உரிய முயற்சியை மேற்கொண்டால் உங்களின் அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேறும். குறிப்பாகத் தொலைதூர இடங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு அமையலாம்.
சனி பகவானின் அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
